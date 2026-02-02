قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روائح غامضة تقلق سكان فيصل والهرم وتثير مخاوف صحية متزايدة | وشهود عيان توضح
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
ديني

وزير الأوقاف يكافئ أحد العاملين بالقاهرة تقديرًا لجهوده في الحفاظ على ممتلكات الوزارة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

قرر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صرف مكافأة مالية قدرها ٢٠٠٠ جنيهٍ، للأستاذ أشرف محمد حسني- مسئول تأمين وحراسة جراج السلام بمديرية أوقاف القاهرة؛ تقديرًا لجهوده المخلصة وتفانيه الملحوظ في أداء عمله، وحفاظه على ممتلكات الوزارة بما يعكس حسًّا عاليًا بالمسئولية والانضباط الوظيفي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم النماذج الإيجابية وتحفيز العاملين المتميزين، وترسيخ ثقافة الإخلاص في العمل، بما يسهم في تعزيز الانتماء المؤسسي، ويجعل من هذه النماذج قدوة حسنة لزملائهم.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا القرار يعكس نهج الوزارة الدائم في تكريم المجتهدين وتشجيع الأداء المتميز في مختلف قطاعاتها.

الأوقاف أسامة الأزهري مكافأة أشرف محمد حسني أوقاف القاهرة

