تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 950 ألف جنيه .. سيارات 2026 في السوق المحلي

إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ام جى 7 ، ومازدا 3، ومرسيدس E 200 ، وفيات 500 X، واودي A5 .

ام جى 7 موديل 2026

تحصل سيارة ام جى 7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وبها عزم دوران 261 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 7 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

اودي A5 موديل 2026

تستمد سيارة اودي A5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 246 كم/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع بعر 3 مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع بعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع بعر 4 مليون و 400 ألف جنيه .

فيات 500 X موديل 2026

قوة سيارة فيات 500 X موديل 2026 تصل إلي 140 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة فيات 500 X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 954 ألف جنيه .

مرسيدس E 200 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 يصل إلي 66 لتر، وبها محرك سعة  2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 204 حصان، وتحتاج غلي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع بسعر 4 مليون و 920 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع بسعر 5 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس E 200 موديل 2026 تباع بسعر 5 مليون و 600 ألف جنيه .

مازدا 3 موديل 2026

تتسارع سيارة مازدا 3 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.1 ثانية، وبها محرك سعة  1500 سي سي، وبها قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

