هل هاتفك منهم .. موبايلات تحصل على تحديث جالاكسي الخاص بـ One UI 8.5؟

تعمل سامسونج على واجهة المستخدم One UI 8.5 منذ بضعة أشهر. لا تزال تعتمد على نظام Android 16 ولكنها تستخدم إصدار تطوير QPR2 الأحدث، مما يسمح لسامسونج بتضمين ميزات أعمق على مستوى النظام لم تكن متوفرة في إصدار Android 16 الأصلي لواجهة المستخدم One UI 8.0

يتوفر نظام التشغيل One UI 8.5 كإصدار تجريبي لبعض أجهزة Galaxy منذ فترة، وهو يقترب تدريجياً من إصداره الرسمي.

إذا كنت تعتقد أنه مجرد تحديث بسيط، فأنت مخطئ تماماً. فهو يتضمن مجموعة من التحسينات الرائعة والعديد من الميزات الجديدة، مما يجعله أكثر قابلية للتخصيص، وأكثر جاذبية من الناحية البصرية، وأكثر أماناً إليك ما إذا كان جهاز سامسونج جالاكسي الخاص بك مؤهلاً لتحديث One UI 8.5 ومتى يمكنك توقع طرحه.

واجهة المستخدم One UI 8.5

هل جهاز سامسونج الخاص بك مؤهل لتحديث One UI 8.5؟

بينما لم تصل القائمة الرسمية بعد، فمن الآمن افتراض أن جميع أجهزة سامسونج التي تلقت تحديث One UI 8.0 أو تم إطلاقها مع One UI 8.0 يجب ترقيتها إلى One UI 8.5، حيث أن كلا البرنامجين يعتمدان على Android 16.

-سلسلة هواتف Galaxy S: Galaxy S25، S25+، S25 Ultra، S25 FE، S25 Edge، S24، S24+، S24 Ultra، S24 FE، S23، S23+، S23 Ultra، S23 FE، S22، S22+، S22 Ultra، S21 FE

سلسلة هواتف جالاكسي زد: جالاكسي زد تراي فولد، زد فولد 7، زد فليب 7، زد فولد إس إي، زد فولد 6، زد فليب 6، زد فولد 5، زد فليب 5، زد فولد 4، زد فليب 4



-سلسلة أجهزة Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+، Tab S10 Ultra، Tab S10 Lite، Tab S10 FE، Tab S10 FE+، Tab S9، Tab S9+، Tab S9 Ultra، Tab S9 FE، S9 FE+، Tab S8، Tab S8+، Tab S8 Ultra، Tab S6 Lite (2024)، Tab A11، Tab A11+، Tab A9، Tab A9+، Tab Active 5، Tab Active 5 Pro



-سلسلة Galaxy A: Galaxy A73، A56، A55، A54، A53، A36، A35، A34، A33، A26، A25، A24، A17 (LTE و5G)، A16 (LTE و5G)، A15 (LTE و5G)، A07 (LTE و5G)، A06 (LTE و5G)

سلسلة جالاكسي F: F56، F55، F54، F36، F34، F17، F16، F15، F07، F06

سلسلة جالاكسي إم: جالاكسي إم 56، إم 55، إم 55 إس، إم 54، إم 53، إم 36، إم 34، إم 33، إم 17، إم 16، إم 15، إم 07، إم 06

متى ستطرح سامسونج تحديث One UI 8.5؟



ستُطلق سامسونج واجهة المستخدم One UI 8.5 مع سلسلة هواتف Galaxy S26، والمقرر إطلاقها أواخر فبراير. وستُطرح أحدث هواتف Galaxy الرائدة للبيع ابتداءً من أوائل مارس. وبعد ذلك ببضعة أسابيع، ستبدأ سامسونج بطرح أجهزة Galaxy الأقدم.

في حين لم يتم الإعلان بعد عن التاريخ المحدد لإطلاق One UI 8.5، تشير التقارير إلى أنه قد يبدأ في نهاية شهر أبريل.



في غضون ذلك، يحصل مستخدمو هواتف Galaxy S25 وS25 Plus وS25 Ultra على تجربة مبكرة لواجهة المستخدم One UI 8.5 عبر برنامج النسخة التجريبية. صدرت النسخة التجريبية الأولى في أوائل ديسمبر، ثم صدرت نسخ تجريبية أخرى على فترات منتظمة.

لسوء الحظ، لم تُوسّع سامسونج برنامج النسخة التجريبية ليشمل أجهزة أخرى غير سلسلة S25، ولا يبدو أن هذا سيتغير قريبًا. هذا يعني أن أجهزة جالاكسي الأخرى قد تتلقى النسخة المستقرة مباشرةً. من المرجح أن تكون الأجهزة المتميزة مثل جالاكسي S25 وجالاكسي Z Fold 7 وجالاكسي Z Flip 7 من أوائل الهواتف التي ستحصل على التحديث المستقر. بعد ذلك، سيتوسع البرنامج ليشمل أجهزة أخرى عالية المواصفات، ثم الأجهزة متوسطة المدى والطرازات الأقل سعرًا.