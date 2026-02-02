بميزات جديدة مذهلة لم يسبق لها مثيل سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته



بدأ هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا يتضح تدريجياً مع تسريبات جديدة تكشف عن تصميمه ومواصفاته الأساسية. وقد نشر موقع Android Headlines مؤخراً صوراً رسمية مع تفاصيل رئيسية، وبعد ذلك بوقت قصير، نشر المسرب المعروف إيفان بلاس ما يبدو أنها أول صورة ترويجية، مما عزز العديد من الادعاءات السابقة.

تصميم وألوان هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

بحسب موقع Android Headlines ، يتميز هاتف Galaxy S26 Ultra بتصميم مسطح ذي حواف أنحف وأكثر تناسقًا تحيط بشاشة كبيرة. تُظهر الصور المُصممة الهاتف باللونين البنفسجي الكوبالت والأسود

يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا أمامية مثقوبة في المنتصف، بينما يبدو الإطار مسطحًا بزوايا دائرية ناعمة، مما يمنح الجهاز مظهرًا أنيقًا ومتوازنًا أكثر من سابقه.

يبدو أن سامسونج قد تخلت في الجهة الخلفية عن العدسات البارزة بشكل فردي. بدلاً من ذلك، توجد الكاميرات على وحدة موحدة في الزاوية العلوية اليسرى.

على الرغم من أن هيكل الكاميرا لا يزال بارزًا، إلا أنه يبدو أكثر دقة وتناسقًا. يظهر قلم S Pen بوضوح في الصور، مما يؤكد أن سامسونج لا تزال تعتبر دعم القلم ميزة أساسية في سلسلة Ultra.

من المتوقع توفر ألوان إضافية عند الإطلاق، لكن الصور المعروضة حاليًا تقتصر على هذين الإصدارين

مواصفات سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

بحسب المنشور، من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S26 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED قياس 6.9 بوصة بدقة QHD+، ويعمل بنظام Android 16 مع واجهة One UI 8.5. ويُرجّح أن يُزوّد ​​بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، مع سعة تخزين لا تقل عن 256 جيجابايت. كما يُشاع أن سمك الهاتف سيبلغ 7.9 ملم، ووزنه حوالي 214 غرامًا، وبطاريته بسعة 5000 مللي أمبير مع خاصية الشحن اللاسلكي.

يُقال إنّ تجهيزات الكاميرا تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا وجود كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

من المرجح أن تكشف سامسونج عن هاتف Galaxy S26 Ultra إلى جانب سلسلة هواتف S26 و S26+ و Galaxy Buds 4 خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 25 فبراير.