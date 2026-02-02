قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات جديدة مذهلة لم يسبق لها مثيل سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
لمياء الياسين


بدأ هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا يتضح تدريجياً مع تسريبات جديدة تكشف عن تصميمه ومواصفاته الأساسية. وقد نشر موقع Android Headlines مؤخراً صوراً رسمية مع تفاصيل رئيسية، وبعد ذلك بوقت قصير، نشر المسرب المعروف إيفان بلاس ما يبدو أنها أول صورة ترويجية، مما عزز العديد من الادعاءات السابقة.

 تصميم وألوان هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

بحسب موقع Android Headlines ، يتميز هاتف Galaxy S26 Ultra بتصميم مسطح ذي حواف أنحف وأكثر تناسقًا تحيط بشاشة كبيرة. تُظهر الصور المُصممة الهاتف باللونين البنفسجي الكوبالت والأسود

 يحتوي الجزء الأمامي على كاميرا أمامية مثقوبة في المنتصف، بينما يبدو الإطار مسطحًا بزوايا دائرية ناعمة، مما يمنح الجهاز مظهرًا أنيقًا ومتوازنًا أكثر من سابقه.
يبدو أن سامسونج قد تخلت في الجهة الخلفية عن العدسات البارزة بشكل فردي. بدلاً من ذلك، توجد الكاميرات على وحدة موحدة في الزاوية العلوية اليسرى. 

على الرغم من أن هيكل الكاميرا لا يزال بارزًا، إلا أنه يبدو أكثر دقة وتناسقًا. يظهر قلم S Pen بوضوح في الصور، مما يؤكد أن سامسونج لا تزال تعتبر دعم القلم ميزة أساسية في سلسلة Ultra.

من المتوقع توفر ألوان إضافية عند الإطلاق، لكن الصور المعروضة حاليًا تقتصر على هذين الإصدارين

مواصفات سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا 

بحسب المنشور، من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S26 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED قياس 6.9 بوصة بدقة QHD+، ويعمل بنظام Android 16 مع واجهة One UI 8.5. ويُرجّح أن يُزوّد ​​بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، مع سعة تخزين لا تقل عن 256 جيجابايت. كما يُشاع أن سمك الهاتف سيبلغ 7.9 ملم، ووزنه حوالي 214 غرامًا، وبطاريته بسعة 5000 مللي أمبير مع خاصية الشحن اللاسلكي.

يُقال إنّ تجهيزات الكاميرا تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل. ومن المتوقع أيضًا وجود كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.
من المرجح أن تكشف سامسونج عن هاتف Galaxy S26 Ultra إلى جانب سلسلة هواتف S26 و S26+ و Galaxy Buds 4 خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 25 فبراير.

هاتف سامسونج هاتف سامسونج جالاكسي هاتف Galaxy S26 Ultra قلم S Pen كاميرا أمامية نظام Android 16 واجهة One UI 85 سمك الهاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

هونج تشى أوسادو موديل 2026

مواصفات هونج تشى أوسادو 2026 الجديدة

تويوتا كورولا موديل 1998

تويوتا كورولا سيدان سعرها 200 ألف جنيه

جريت وول C30 موديل 2014

اركب جريت وول C30 بـ 250 ألف جنيه

بالصور

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد