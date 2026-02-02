قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
أخبار العالم

مسؤول في الكرملين: روسيا لا تريد صراعا دوليا.. و العالم أصبح خطيرا للغاية

هاجر رزق

قال دميتري ميدفيديف أحد كبار مسؤولي الأمن في الكرملين خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن العالم أصبح خطيرا للغاية، لكن روسيا لا تريد صراعا دوليا.

وأشاد ميدفيديف الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بالرئيس الامريكي دونالد ترامب وقال إن استئناف الاتصالات مع واشنطن أمر مشجع.

لكن ميدفيديف، الذي دأب على توجيه انتقادات لاذعة إلى كييف والقوى الغربية حذر من أن تصعيد الحرب قد يؤدي إلى كارثة نووية، وذكر أن الغرب تجاهل مرارا مصالح روسيا.

وقال ميدفيديف في مقر إقامته خارج موسكو "الوضع خطير للغاية".، جاء ذلك خلال تصريحات لوكالتي أنباء ومدونة (وور جونزو) الروسية المعنية بشؤون الحرب الأوكرانية.

وأضاف ميدفيديف الذي شغل منصب الرئيس الروسي من 2008 إلى 2012 "لسنا مهتمين بصراع عالمي. لسنا مجانين... لا يمكن استبعاد صراع عالمي".

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا في 2022 إلى أكبر مواجهة بين الغرب وموسكو منذ ذروة الحرب الباردة على الرغم من أن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاولون التفاوض من أجل إنهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا.

الكرملين روسيا صراعا عالميا ميدفيديف واشنطن

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

سفيرة الاتحاد الأوروبي

محافظ قنا وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروع إدارة المخلفات الصلبة بـ"قوص"

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح مدرسة مسهلة الابتدائية المشتركة بتكلفة 9.1 مليون جنيه

صورة أرشيفية

الغربية.. إزالة 20 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

