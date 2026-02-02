مسؤول في الكرملين: روسيا لا تريد صراعا دوليا.. و العالم أصبح خطيرا للغاية

قال دميتري ميدفيديف أحد كبار مسؤولي الأمن في الكرملين خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن العالم أصبح خطيرا للغاية، لكن روسيا لا تريد صراعا دوليا.

وأشاد ميدفيديف الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بالرئيس الامريكي دونالد ترامب وقال إن استئناف الاتصالات مع واشنطن أمر مشجع.

لكن ميدفيديف، الذي دأب على توجيه انتقادات لاذعة إلى كييف والقوى الغربية حذر من أن تصعيد الحرب قد يؤدي إلى كارثة نووية، وذكر أن الغرب تجاهل مرارا مصالح روسيا.

وقال ميدفيديف في مقر إقامته خارج موسكو "الوضع خطير للغاية".، جاء ذلك خلال تصريحات لوكالتي أنباء ومدونة (وور جونزو) الروسية المعنية بشؤون الحرب الأوكرانية.

وأضاف ميدفيديف الذي شغل منصب الرئيس الروسي من 2008 إلى 2012 "لسنا مهتمين بصراع عالمي. لسنا مجانين... لا يمكن استبعاد صراع عالمي".

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا في 2022 إلى أكبر مواجهة بين الغرب وموسكو منذ ذروة الحرب الباردة على الرغم من أن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاولون التفاوض من أجل إنهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا.