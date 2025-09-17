قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوى الإعاقة بجامعة سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرت جامعة سوهاج الكشف الطبي للطلاب الجدد من ذوي الإعاقات الخاصة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الفنية، وذلك للإلتحاق بالكليات المختلفة للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك لمن لم يتم توقيع الكشف الطبي عليه في المرحلة الأولى، وذلك بمقر الإدارة الطبية بمبنى ج بالمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي القديم.

واكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الجامعة مستمرة في تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للطلاب ذوي الإعاقة لإستكمال مسيرتهم التعليمية، بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تمكين ذوي الإعاقة علي كافة المستويات، وتوافقا مع أهداف الوحدة المركزية بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "تمكين" تحت رعاية ودعم مباشر من  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني علي ضرورة استثمار طاقات وقدرات الطلاب ذوي الإعاقة، والعمل علي خلق بيئة جامعية مستدامة وميسرة وأكثر شمولا لكل الطلاب، مما يسهم بشكل كبير في تعديل اتجاهات ونظرة المجتمع من السلبية إلي  الإيجابية؛ وتأهيل هؤلاء الطلاب بمهارات  ومتطلبات سوق العمل شأنهم  شأن  زملاؤهم من غير  ذوي الإعاقة.

وأشار الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  إلى أهمية تقديم الدعم لخلق وتعزيز  فرص تعليمية  دامجة للطلاب ذوي الإعاقة  من الحاصلين علي  المرحلة الثانوية أو طلاب الدمج التعليمي بمدراس  الدبلومات الفنية، وذلك وفق ضوابط وقرارات  المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي عدد (٦٠) طالب وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة (البصرية والحركية والسمعية وبطء التعلم  والتوحد والذهنية البسيطة)، للالتحاق ببعض كليات الجامعة الدامجة (الألسن والحقوق والتجارة والآداب  والتربية النوعية).

وأشار مني فاروق أحمد مدير الإدارة الطبية إلى أنه تم تشكيل اللجنة الطبية من التخصصات (العظام، الجراحة العامة، الباطنه، الرمد، السمعيات والعصبية والنفسية) بالتعاون مع فريق الإدارة الطبية وشؤون طلاب الكليات  الدامجة لتسهيل كل الإجراءات  لدعم الطلاب الجدد ذوي الإعاقة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج ذوي الإعاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

