توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد من ذوى الإعاقة بجامعة سوهاج

أجرت جامعة سوهاج الكشف الطبي للطلاب الجدد من ذوي الإعاقات الخاصة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الفنية، وذلك للإلتحاق بالكليات المختلفة للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك لمن لم يتم توقيع الكشف الطبي عليه في المرحلة الأولى، وذلك بمقر الإدارة الطبية بمبنى ج بالمدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي القديم.

واكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الجامعة مستمرة في تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للطلاب ذوي الإعاقة لإستكمال مسيرتهم التعليمية، بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تمكين ذوي الإعاقة علي كافة المستويات، وتوافقا مع أهداف الوحدة المركزية بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "تمكين" تحت رعاية ودعم مباشر من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني علي ضرورة استثمار طاقات وقدرات الطلاب ذوي الإعاقة، والعمل علي خلق بيئة جامعية مستدامة وميسرة وأكثر شمولا لكل الطلاب، مما يسهم بشكل كبير في تعديل اتجاهات ونظرة المجتمع من السلبية إلي الإيجابية؛ وتأهيل هؤلاء الطلاب بمهارات ومتطلبات سوق العمل شأنهم شأن زملاؤهم من غير ذوي الإعاقة.

وأشار الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أهمية تقديم الدعم لخلق وتعزيز فرص تعليمية دامجة للطلاب ذوي الإعاقة من الحاصلين علي المرحلة الثانوية أو طلاب الدمج التعليمي بمدراس الدبلومات الفنية، وذلك وفق ضوابط وقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي عدد (٦٠) طالب وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة (البصرية والحركية والسمعية وبطء التعلم والتوحد والذهنية البسيطة)، للالتحاق ببعض كليات الجامعة الدامجة (الألسن والحقوق والتجارة والآداب والتربية النوعية).

وأشار مني فاروق أحمد مدير الإدارة الطبية إلى أنه تم تشكيل اللجنة الطبية من التخصصات (العظام، الجراحة العامة، الباطنه، الرمد، السمعيات والعصبية والنفسية) بالتعاون مع فريق الإدارة الطبية وشؤون طلاب الكليات الدامجة لتسهيل كل الإجراءات لدعم الطلاب الجدد ذوي الإعاقة.