رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل مشاركة مصر في المؤتمر الدولي للجامعات

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن مشاركة مصر في المؤتمر الدولي للجامعات الذي عقد مؤخرًا، حيث أوضح أن مصر كانت الدولة الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تم دعوتها للمشاركة. وتطرق إلى تفاصيل تلك المشاركة وما تم تحقيقه من نتائج مميزة للجامعة

مصر تبرز كداعم رئيسي للتعاون الدولي في التعليم

قال الدكتور النعماني خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤتمر جمع أكثر من 24 جامعة من 20 دولة حول العالم، منها دول كبرى مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا، بالإضافة إلى دول أخرى من مختلف القارات مثل البرازيل، تركيا، اليابان، الصين، وتايوان. وأكد أن هذه المشاركة كانت فرصة مهمة لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي الدولي وتوسيع نطاق التبادل الثقافي والعلمي.

توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات دولية مرموقة

واستعرض رئيس الجامعة تفاصيل البروتوكولات التي تم توقيعها مع ثلاث جامعات مرموقة: جامعة كولون بألمانيا، جامعة ياجورد ببلجيكا، وجامعة بيرسا تكنيكال يونفرستي في تركيا. وأضاف أنه تم أيضًا توقيع مذكرات تفاهم مع 11 جامعة من مختلف دول العالم، ما يعزز من مكانة جامعة سوهاج كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعاون الدولي.

برامج دراسات مشتركة وتبادل أكاديمي

أوضح النعماني أنه تم الاتفاق على تقديم 9 برامج دراسية مشتركة مع الجامعات الشريكة، في مجالات الهندسة، الذكاء الاصطناعي، التمريض، الإعلام، ريادة الأعمال، وتكنولوجيا الغذاء. كما تم التفاهم على برنامج تبادل لأعضاء التدريس بين الجامعات، مما يساهم في تعزيز تبادل الخبرات التعليمية والبحثية.

استعدادات جامعة سوهاج للعام الدراسي الجديد

في سياق متصل، تحدث رئيس جامعة سوهاج عن استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث أكد أن الجامعة جاهزة لاستقبال حوالي 5000 طالب وطالبة في المدينة الجامعية. وأشار إلى أن الجامعة تقدم خدمات مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مركزين متخصصين في خدمات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.