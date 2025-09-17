قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل مشاركة مصر في المؤتمر الدولي للجامعات

منار عبد العظيم

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن مشاركة مصر في المؤتمر الدولي للجامعات الذي عقد مؤخرًا، حيث أوضح أن مصر كانت الدولة الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تم دعوتها للمشاركة. وتطرق إلى تفاصيل تلك المشاركة وما تم تحقيقه من نتائج مميزة للجامعة

مصر تبرز كداعم رئيسي للتعاون الدولي في التعليم

قال الدكتور النعماني خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤتمر جمع أكثر من 24 جامعة من 20 دولة حول العالم، منها دول كبرى مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا، بالإضافة إلى دول أخرى من مختلف القارات مثل البرازيل، تركيا، اليابان، الصين، وتايوان. وأكد أن هذه المشاركة كانت فرصة مهمة لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي الدولي وتوسيع نطاق التبادل الثقافي والعلمي.

توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات دولية مرموقة

واستعرض رئيس الجامعة تفاصيل البروتوكولات التي تم توقيعها مع ثلاث جامعات مرموقة: جامعة كولون بألمانيا، جامعة ياجورد ببلجيكا، وجامعة بيرسا تكنيكال يونفرستي في تركيا. وأضاف أنه تم أيضًا توقيع مذكرات تفاهم مع 11 جامعة من مختلف دول العالم، ما يعزز من مكانة جامعة سوهاج كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعاون الدولي.

برامج دراسات مشتركة وتبادل أكاديمي

أوضح النعماني أنه تم الاتفاق على تقديم 9 برامج دراسية مشتركة مع الجامعات الشريكة، في مجالات الهندسة، الذكاء الاصطناعي، التمريض، الإعلام، ريادة الأعمال، وتكنولوجيا الغذاء. كما تم التفاهم على برنامج تبادل لأعضاء التدريس بين الجامعات، مما يساهم في تعزيز تبادل الخبرات التعليمية والبحثية.

استعدادات جامعة سوهاج للعام الدراسي الجديد

في سياق متصل، تحدث رئيس جامعة سوهاج عن استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث أكد أن الجامعة جاهزة لاستقبال حوالي 5000 طالب وطالبة في المدينة الجامعية. وأشار إلى أن الجامعة تقدم خدمات مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مركزين متخصصين في خدمات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

المؤتمر الدولي للجامعات الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

وزير الري: نعتمد بنسبة تفوق الـ98% على نهر النيل لتوفير احتياجاتنا المائية

وزير الري: تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي والغذائي

وزيرا التعليم والشباب والرياضة

تدشين فعاليات دوري المدارس بحضور 3 وزراء ..اليوم

وزير الزراعة

تعزيز التعاون الزراعي والفرص الاستثمارية المشتركة بين مصر والهند.. تفاصيل

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

