جامعة سوهاج تعلن تخفيض رسوم برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية ومد فترة التقديم لنهاية سبتمبر

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج تخفيض الرسوم الدراسية ليرنامج بكالوريوس العلوم المصرفية، والذي تم انطلاقه بالجامعة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات والمعهد المصرفي المصري.

وتم إختيار جامعة سوهاج لتكون الأولي على مستوي جامعات الصعيد لبدء الدراسة بالبرنامج بالعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

جامعة سوهاج

وقال "النعماني" ان قرار خفض الرسوم الدراسية بالبرنامج جاء في اطار التزام الجامعة بدعم أبنائها الطلاب في مسيرتهم التعليمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وذلك تخفيفًا للأعباء المالية، وحرصًا على أن تبقى العملية التعليمية متاحة للجميع دون أن تكون الظروف المادية عائقًا أمام الطموح والتميز.

واوضح الدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة انه نظرا للاقبال علي البرنامج تم مد فترة التقديم حتي ٣١ سبتمبر الجاري، مضيفا انه تم خفض الزسوم الدراسية للبرنامج من ٧٥ الف جنيه الي ٥٥ الف جنيه.

وجدير بالذكر ان البرنامج يمنح درجه البكالوريوس فى التجارة بتخصص العلوم المصرفية، ويقدم بنظام الساعات المعتمدة، ويدرس باللغة الإنجليزية داخل كلية التجارة بالجامعة، وسيتم منح الطالب شهادة مصرفية دولية.