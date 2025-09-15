منتخبات جامعة سوهاج وطلاب كلية الضباط الاحتياط يتألقون بمنافسات قوية بكرة السلة والطائرة والقدم

بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج واللواء أ.ح بهاء السيد عبد الرحيم مدير كلية ضباط الاحتياط؛ شهدت كلية الضباط الاحتياط مبارايات حماسية ودية بين منتخبات جامعة سوهاج وطلاب كلية الضباط الاحتياط، وذلك خلال الزيارة التي نظمتها الجامعة للكلية بمدينة بفايد.

وأشاد "النعماني" بما قدمه الطلاب من منافسات قويه متميزة وما شاهده من نماذج شبابية علي مستوي عالي من الكفاءة الرياضية.

وأعرب عن سعادته بفوز منتخب الجامعة بالمباريات الوديه التي تم تنظيمها بالكلية بكرة السله والقدم والطائرة، داعيا الطلاب المشاركين بالزيارة الي نقل كل ما شاهدوه بالكلية من امكانيات متميزة وانضباط وتنظيم إلى أصدقائهم.

وتمثل الكلية ركيزة أساسية فى إمداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية الخلاقة لتواصل بهم دورها فى خدمة الوطن والدفاع عن أمنه.

وقال الدكتور احمد عاطف مدير رعايه الشباب المركزية ان الزيارة شارك بها وفد مكون من ١٠٠ طالب وطالبه، الي جانب وفد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتم تنظيم مباريات رياضيه بين كليه ضباط الإحتياط وفرق منتخبات جامعه سوهاج في عدد من الألعاب الرياضية، واسفرت النتائج عن فوز منتخبات الجامعه بنتيجه 2/1 بكرة الطائرة، وبكرة القدم ١/صفر

وثلاثيات كرة السلة ٥/١.