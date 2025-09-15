قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مشروعات سكنية ضخمة في سوهاج بعائد اقتصادي قوي للمحافظة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمحافظة، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة.

والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وأعضاء المجلس، وممثلي التكتلات الاقتصادية، والمجتمع المدني.

ورؤساء جمعيات المستثمرين ومديري المناطق الصناعية، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات.

محافظة سوهاج

واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ توصيات المجلس السابق، حيث تم طرح المركز الحرفي ببني واصل بساقلتة بالمزايدة العلنية وترسيته على إحدى الشركات مقابل 1.167 مليون جنيه لمدة 7 سنوات.

كما تم إدراج موقع أرض عمارات الإيواء بحي الكوثر بمساحة 1500 متر مربع ضمن بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي لاستغلالها في مشروعات سكنية تدر عائداً على المحافظة.

وفيما يخص المشروعات الصناعية، تم وصول 4 أكشاك كهرباء للمنطقة الصناعية بالأحايوة، مع دفع 11.176 مليون جنيه لمقايسة التركيب والتشغيل عن طريق هيئة التنمية الصناعية.

ليستفيد منها 10 مصانع متوقفة بالفعل، وجاري العمل على تركيب 16 كشك كهرباء أخرى لتوسعات المنطقة.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المواقع المخصصة للمشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث تم توفير مساحة 4.3 فدان بحي الكوثر لإنشاء مصنع للأعلاف عليها بمعرفة هيئة تنمية الصعيد.

بالإضافة إلى مصنع للمصبعات الخشبية للتصدير للخارج للاستخدام في التدفئة بدلا من الوقود الأحفوري.

كما تم معاينة 15 فداناً بدار السلام لإقامة مصنع لتجفيف الطماطم والخضروات، و30 فداناً لإنشاء مصنع شتلات قصب السكر، مع إعداد مقايسة تقديرية لتوصيل المرافق اللازمة.

من جانبه، استعرض المستشار العلمي للمحافظة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية، مشيراً إلى أنه تم ترسية مشروع سوق جهينة الحضري بقيمة إيجارية سنوية بلغت مليوناً و53 ألف جنيه مع زيادة سنوية 10% لمدة 9 سنوات.

فيما ستجرى المزايدة العلنية لمشروع المرسى السياحي بالكورنيش الغربي يوم 17 سبتمبر الجاري، كما يجري تجهيز كراسات الشروط لطرح 10 مشروعات جديدة خلال الشهر.

وذلك فضلاً عن التعامل على 7 مشروعات أخرى من خلال بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى 19 مشروعاً بانتظار موافقة مجلس الوزراء لطرحها.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة إجراءات طرح المشروعات بما يخدم المواطنين ويعظم موارد المحافظة، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لتوفير الخدمات بالمناطق الصناعية من أمن ونظافة واستكمال المرافق.

كما وجه بالتيسير على المتقدمين للطرح القادم لعدد 48 محلاً تجارياً بالكورنيش الغربي، على أن تتولى إدارة الاستثمار بالديوان أعمال الطرح، فيما تختص الغرفة التجارية باختيار الأنشطة اللازمة للتشغيل.

واستعرض الاجتماع أيضاً موقف تسليم الأراضي بالمناطق الصناعية "غرب جرجا، غرب طهطا، الكوثر، الأحايوة"، حيث تم تسليم 165 قطعة أرض حتى الآن، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بغرب طهطا وغرب جرجا، المقرر الانتهاء منها بنهاية أكتوبر المقبل.

كما ناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة السياحة بالمحافظة، حيث وجه المحافظ بإعداد فيلم ترويجي للمناطق الأثرية والمعالم السياحية بسوهاج، لتسويق تلك الأماكن محليا وعالميا.

وأكد محافظ سوهاج في ختام الاجتماع على أهمية خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى دخل المواطن السوهاجي، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بمختلف مراكز المحافظة.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اجتماع اجتماع محافظة سوهاج

