ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية وإصابة شاب في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج في ضبط المتهم الرئيسي المتورط في واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة، والتي أسفرت عن إصابة شاب في العشرينات من عمره بثلاث طلقات نارية متفرقة بالجسم، بمنطقة مساكن مدينة ناصر بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج.

يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بين طرفين استخدمت فيها الأسلحة النارية، نتج عنها إصابة المدعو "أحمد أ. أ، 24 عامًا"، من أبناء مدينة طهطا، بثلاث طلقات نارية. وعلى الفور.

وتم نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث يخضع للعلاج المكثف نظرًا لخطورة حالته.

وعقب الواقعة كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط مكان الحادث، لمنع تجدد الاشتباكات، كما شنت حملة أمنية موسعة أسفرت عن تحديد وضبط المتهم الرئيسي في الواقعة، وبحوزته السلاح الناري المستخدم.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بإطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة نتيجة خلافات سابقة مع الطرف الآخر، ما أسفر عن إصابة المجني عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق، مع انتداب المعمل الجنائي لفحص السلاح المضبوط، وطلب تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.