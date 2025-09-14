قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المهندس محسن صلاح يشيد بأداء فريق كرة اليد بنادي المقاولون العرب
تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد
إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.. محافظة القاهرة: إزالة 3 أعمال بناء أدوار بدون ترخيص بمدينة الأمل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتخفيف الزحام.. مستشفيات سوهاج الجامعية تطلق نظام الحجز الهاتفي للعيادات الخارجية

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفيات سوهاج الجامعية تحرص بشكل دائم على تطوير خدماتها الطبية وتوفير سبل الراحة للمرضى والمترددين عليها.

وأكد أن إطلاق نظام الحجز الهاتفي للعيادات الخارجية يأتي في إطار التوسع في استخدام وسائل حديثة للتيسير على المواطنين وتقليل فترات الانتظار، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن هذه الخطوة تعكس حرص إدارة المستشفيات الجامعية على مواكبة التطورات في آليات تقديم الخدمات الصحية.

ولفت إلى أن نظام الحجز الجديد يسهم في تنظيم مواعيد المرضى بالعيادات الخارجية، والحد من الزحام، مما يضمن بيئة آمنة وصحية أكثر فاعلية.

وأشار الدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الي أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لميكنة المستشفيات الجامعيه، بما يعكس حرص الجامعة علي دعم المنظومة الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطوير، في إطار التوجه نحو تطبيق رؤية مصر 2030 للنهوض بالقطاع الصحي.

واوضح الدكتور أحمد محمد سعيد، مدير العيادات الخارجية، انه سيتم استقبال الحجز يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ماعدا يومي الجمعة والسبت، من خلال الأرقام المخصصة:
01158004596 – 01283129788 – 01020309766 حيث أن مواعيد العمل بالعيادات الخارجية تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

ترشيحاتنا

الكبد الدهني

لن تصدق.. 3 علامات تشير لإصابة الطفل بالكبد الدهني

مهلبية بالمستكة

طريقة عمل مهلبية بالمستكة .. اعرفي الخطوات

فيتامين د

انتبه.. أعراض لا يجب تجاهلها لنقص «فيتامين د»

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد