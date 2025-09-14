اخبار سوهاج: حريق يلتهم أشجار النخيل بالمراغة.. واتهامات لأستاذ جامعي بالتنمر والتمييز.. ومشاجرة بكافتيريا على كورنيش المحافظة

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 الماضية أحداثًا المتنوعة، ما بين حوادث مؤسفة، وقضايا رأي عام داخل الجامعات، وأزمات خدمية، إضافة إلى وقائع جنائية استدعت تدخل النيابة العامة.

اندلاع حريق يلتهم أشجار النخيل بالمراغة

شهد مركز المراغة شمال المحافظة اندلاع حريق هائل على جانبي ترعة وحوش بنطاق قرية نجع طايع التابعة للوحدة المحلية بشندويل، الحريق التهم عددًا من أشجار النخيل والأشجار المثمرة الملاصقة للطريق السريع "أسيوط – سوهاج".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الأهالي، فانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف.

وتمكنت وحدات مطافئ المراغة من السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحريق.

طلاب جامعة سوهاج يتهمون أستاذًا بالتنمر والتمييز

على الصعيد التعليمي، أثارت شكوى جماعية لطلاب كلية التربية بجامعة سوهاج جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهموا أحد أعضاء هيئة التدريس بممارسة "التعنت والتمييز" ضدهم.

الطلاب أوضحوا في شكواهم الرسمية لرئيس الجامعة، الدكتور حسان النعماني، أن الأستاذ هددهم لفظيًا، وتجاوز في تقدير الدرجات، بل وحرم بعضهم من دخول امتحانات رغم سداد الرسوم، وطالب الطلاب بفتح تحقيق عاجل ومراجعة أعمال السنة والأوراق الامتحانية.

ضعف مياه الشرب في جرجا وقراها 20 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ضعف ضخ المياه بالأدوار العليا بمدينة جرجا وعدد من القرى التابعة لها بدءًا من فجر السبت وحتى التاسعة مساءً.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس الشركة، أن السبب يرجع لأعمال غسيل مرشح بمحطة جرجا الجديدة، مشيرًا إلى أن سيارات مياه نقية ستوفر احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة.

النيابة تحقق في مشاجرة بكافتيريا على كورنيش سوهاج الغربي

وفي سياق آخر، تباشر النيابة العامة التحقيقات في مشاجرة عنيفة وقعت داخل إحدى الكافتيريات بمرسى الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج.

الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين رواد الكافتيريا والعاملين بها حول ثمن بعض المشروبات، وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي والكراسي، ما أسفر عن إصابات متفرقة.

وسيطرت الأجهزة الأمنية على الموقف، وضبطت 9 أشخاص من طرفي المشاجرة، لعرضهم على النيابة والتي أمرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.