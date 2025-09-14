قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هولندا تنضم لقائمة الدول المطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة بمسابقة يوروفيجن
أزمة مالية قد تحدّد منافس الزمالك مبكرًا في الكونفيدرالية.. «الكابتن» يكشف التفاصيل
وقت صلاة الفجر| مسلحون يقتلـــ،ـون رجلًا ويخطفون 18 امرأة وطفلًا بنيجيريا
«الغندور» يكشف كواليس اعتذار محمد سراج الدين عن انتخابات الأهلي المقبلة| وهذه تفاصيل استقالته
اشتباكات في تل أبيب| إسرائيل تعلن استمرار حرب غزة لأشهر قادمة وتصعيد بالضفة الغربية
برلماني: مصر ستظل سندًا للقضية الفلسطينية.. وتصويت الأمم المتحدة «خطوة تاريخية»
أحمد بلال يفتح النار على حسام غالي: تصريحاتك تجاوزت حدود المجلس
استشهاد 62 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على أبراج سكنية وملاجئ في مدينة غزة
الصمت على الظلم لم يعد خيارًا | «الجبهة الوطنية»: الاعتراف الأممي بفلسطين خطوة نحو الحرية والكرامة
«رونالدو» يتابع «داعية برتغالي» على إنستجرام ويشعل مواقع التواصل | تفاصيل
حفاظًا على سلامة المواطنين.. تحرك عاجل في الجيزة باستبدال باكيات كوبري إمبابة
عشاء سياسي في البيت الأبيض.. ترامب يستضيف رئيس وزراء قطر دون الإعلان عن تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اخبار سوهاج: حريق يلتهم أشجار النخيل بالمراغة.. واتهامات لأستاذ جامعي بالتنمر والتمييز.. ومشاجرة بكافتيريا على كورنيش المحافظة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 الماضية أحداثًا المتنوعة، ما بين حوادث مؤسفة، وقضايا رأي عام داخل الجامعات، وأزمات خدمية، إضافة إلى وقائع جنائية استدعت تدخل النيابة العامة.

اندلاع حريق يلتهم أشجار النخيل بالمراغة

شهد مركز المراغة شمال المحافظة اندلاع حريق هائل على جانبي ترعة وحوش بنطاق قرية نجع طايع التابعة للوحدة المحلية بشندويل، الحريق التهم عددًا من أشجار النخيل والأشجار المثمرة الملاصقة للطريق السريع "أسيوط – سوهاج".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الأهالي، فانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف.

وتمكنت وحدات مطافئ المراغة من السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحريق.

طلاب جامعة سوهاج يتهمون أستاذًا بالتنمر والتمييز

على الصعيد التعليمي، أثارت شكوى جماعية لطلاب كلية التربية بجامعة سوهاج جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتهموا أحد أعضاء هيئة التدريس بممارسة "التعنت والتمييز" ضدهم.

الطلاب أوضحوا في شكواهم الرسمية لرئيس الجامعة، الدكتور حسان النعماني، أن الأستاذ هددهم لفظيًا، وتجاوز في تقدير الدرجات، بل وحرم بعضهم من دخول امتحانات رغم سداد الرسوم، وطالب الطلاب بفتح تحقيق عاجل ومراجعة أعمال السنة والأوراق الامتحانية.

ضعف مياه الشرب في جرجا وقراها 20 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ضعف ضخ المياه بالأدوار العليا بمدينة جرجا وعدد من القرى التابعة لها بدءًا من فجر السبت وحتى التاسعة مساءً.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس الشركة، أن السبب يرجع لأعمال غسيل مرشح بمحطة جرجا الجديدة، مشيرًا إلى أن سيارات مياه نقية ستوفر احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة.

النيابة تحقق في مشاجرة بكافتيريا على كورنيش سوهاج الغربي

وفي سياق آخر، تباشر النيابة العامة التحقيقات في مشاجرة عنيفة وقعت داخل إحدى الكافتيريات بمرسى الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج.

الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين رواد الكافتيريا والعاملين بها حول ثمن بعض المشروبات، وتطورت إلى اشتباكات بالأيدي والكراسي، ما أسفر عن إصابات متفرقة.

وسيطرت الأجهزة الأمنية على الموقف، وضبطت 9 أشخاص من طرفي المشاجرة، لعرضهم على النيابة والتي أمرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

ترشيحاتنا

اعتداء اشقاء على شقيقهم بالغربية

على طريقة قابيل وهابيل..القصة الكاملة لانهاء أشقاء حياة أخيهم الأصغر بسبب الميراث بالغربية

صورة أرشيفية

موعد عودة مياه الشرب إلى قرى جرجا في سوهاج

غزة

أستاذ علوم سياسية: اعترافات دولية تعكس تحولا في دعم القضية الفلسطينية

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد