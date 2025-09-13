موعد عودة مياه الشرب إلى قرى جرجا في سوهاج

يشهد عدد من قرى مركز جرجا بمحافظة سوهاج اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، ضعفًا ملحوظًا في مياه الشرب، خاصة في الأدوار العليا.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن توقف جزئي لخدمة المياه بدءًا من الساعة الواحدة فجرًا وحتى التاسعة مساءً من نفس اليوم، أي لمدة تصل إلى 20 ساعة متواصلة.

مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأوضحت الشركة أن سبب ضعف المياه يعود إلى أعمال غسيل مروق (1) بمحطة جرجا المرشحة الجديدة، وهو إجراء دوري يهدف إلى تحسين جودة المياه وضمان وصولها للمواطنين بمعايير صحية آمنة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن المناطق المتأثرة تشمل قرى: "كوم الصعايدة، القرعان، الخلافية، العوامر قبلي وبحري، نجع الغباشي، البربا، بندار الرملية، نجع رشوان بالحميدي، الجواهين، الرقاقنة، بيت خلاف، المحاسنة، وبيت داوود".

من جانبه، أكد أسامة العارف، مدير الخط الساخن، أن الشركة خصصت قنوات متعددة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي أو محمول، وكذلك عبر خدمة الواتس آب على الرقم 01207125125.

كما يمكن تلقى الشكاوى عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، والموقع الإلكتروني للشركة www.scww.com.eg.

وأشار إلى أنه تم تشغيل المحطات الارتوازية بكامل طاقتها خلال فترة أعمال الغسيل، فضلًا عن تجهيز سيارات مياه شرب نقية يتم الدفع بها مجانًا للمناطق المتأثرة، لضمان تلبية احتياجات الأهالي.

وبحسب إعلان الشركة، فإن المياه ستعود إلى طبيعتها تدريجيًا في القرى والمناطق المتضررة بعد الانتهاء من أعمال الغسيل، وذلك عقب الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.