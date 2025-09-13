يوم صاخب في سوهاج.. حملات وضبطيات وحوادث مأساوية ترسم ملامح 24 ساعة

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، ما بين ضبطيات تموينية وحوادث مأساوية ووفاة رموز دينية بارزة، لتتوالى الوقائع التي شغلت الرأي العام بالمحافظة.

ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بـ"سيتي"

البداية كانت من قلب مدينة سوهاج، حيث قادت مباحث التموين بالتعاون مع الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء حملة مفاجئة على أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة سيتي.

أسفرت عن ضبط 60 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن المفرومة والفاسدة، والتي بدت عليها علامات التعفن.

وأكدت اللجنة المختصة أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فتم التحفظ عليها تمهيدًا لإعدامها قانونيًا، مع تحرير محضر ضد المسؤول عن المطعم وإحالته للنيابة.

انقلاب تروسيكل ينهي حياة شاب في البلينا

وعلى طريق عزبة حمام الحجز بمركز البلينا جنوب المحافظة، لقي الشاب رائد جابر عبد الرحيم، 20 عامًا، مصرعه إثر انقلاب التروسيكل الذي كان يقوده.

وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة، ليُنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى برديس المركزي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بالدفن عقب توقيع الكشف الطبي.

إحباط محاولة تهريب 500 كجم دقيق مدعم في دار السلام

كما نجحت مديرية التموين في ضبط 500 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم بدائرة مركز دار السلام، كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وجاءت الحملة بتعليمات وزير التموين ومحافظ سوهاج، والتي أسفرت أيضًا عن تحرير 14 محضرًا متنوعًا ضد عدد من المخابز المخالفة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات اليومية لمنع التلاعب في السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

رحيل الشيخ جلال الدين معبد بابتسامة الوداع

الحزن خيم على الأجواء عقب وفاة الشيخ جلال الدين معبد، أحد الشخصيات البارزة التي عُرفت بطيب السيرة، والذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة عقب أدائه صلاة الجمعة، وترك ابتسامة هادئة بدت وكأنها رسالة وداع لمحبيه.

مأساة غرق طفل في طهطا

في قرية شطورة بمركز طهطا، سقط طفل يبلغ من العمر 6 سنوات داخل ترعة أثناء لهوه بجوارها، ما أدى إلى مصرعه غرقًا في دقائق معدودة.

وأكدت التحريات أن الواقعة قضاءً وقدرًا دون وجود شبهة جنائية، فيما صرحت النيابة بدفن الجثمان بعد استيفاء الإجراءات.

العثور على جثة غريق بترعة نجع حمادي

واختُتم اليوم بواقعة مؤلمة أخرى، حيث عثر الأهالي على جثة رجل أربعيني طافية بترعة نجع حمادي بمنطقة الثلاث كباري في أولاد نصير.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، بينما أمرت النيابة بفتح تحقيق موسع لبيان ملابسات الوفاة.

هكذا تتابعت أحداث يوم واحد في محافظة سوهاج بين جهود رقابية مكثفة لردع المخالفات، وحوادث مأساوية خطفت أرواح شباب وأطفال، مرورًا برحيل شخصية دينية بارزة تركت أثرًا طيبًا في قلوب الأهالي.