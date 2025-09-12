قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشرع يفجر مفاجأة: إسرائيل نادمة على سقوط نظام الأسد
أحمد موسى: العالم قال كلمته في الأمم المتحدة.. والتصويت يمثل رسالة قوية ضد سياسات إسرائيل
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع يحيي الفخراني في مسرحية الملك لير... صور
أحمد موسى: شرم الشيخ تتميز بحركة سياحية نشطة وفنادق مكتظة بالسائحين
كنت أعلم انه سيفعلها.. رسالة مؤثرة من يعقوب السعدي لـ الخطيب
أحمد موسى: كلمة النائب أبو العينين أكدت أهمية الاستثمار في أفريقيا والتغيرات المناخية
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
محافظات

العثور على جثة غريق بترعة نجع حمادي في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، حيث عثر الأهالي على جثة رجل في ترعة نجع حمادي أمام بوابة الري بمنطقة الثلاث كباري بناحية أولاد نصير.

وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية بترعة نجع حمادي بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان بمساعدة الأهالي.

وبالفحص تبين أنه لرجل يُدعى محمد ر م م، يبلغ من العمر 40 عامًا، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد ملابسات الواقعة.

وبسؤال الأهالي، أفادوا بمشاهدتهم للجثمان طافيًا أعلى المياه، فأبلغوا الأجهزة الأمنية على الفور.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثمان، فيما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري حول الواقعة، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية.

