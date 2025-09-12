العثور على جثة غريق بترعة نجع حمادي في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، حيث عثر الأهالي على جثة رجل في ترعة نجع حمادي أمام بوابة الري بمنطقة الثلاث كباري بناحية أولاد نصير.

وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية بترعة نجع حمادي بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان بمساعدة الأهالي.

وبالفحص تبين أنه لرجل يُدعى محمد ر م م، يبلغ من العمر 40 عامًا، يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد ملابسات الواقعة.

وبسؤال الأهالي، أفادوا بمشاهدتهم للجثمان طافيًا أعلى المياه، فأبلغوا الأجهزة الأمنية على الفور.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثمان، فيما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري حول الواقعة، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثمان عقب استكمال الإجراءات القانونية.