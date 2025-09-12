مأساة في شطورة.. غرق طفل داخل ترعة بطهطا في سوهاج

شهدت قرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، حيث لقي طفل في السادسة من عمره مصرعه غرقًا داخل إحدى الترع بالقرية، أثناء لهوه بجوارها، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد علي الكتبي مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل بترعة شطورة ووفاته في الحال.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يُدعى محمد م، يبلغ من العمر 6 سنوات، ويقيم بقرية الشيخ زين الدين التابعة لدائرة المركز.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الصغير كان يلهو على حافة الترعة، فانزلقت قدماه وسقط داخلها، ليغرق في دقائق معدودة، وسط عجز الأهالي عن إنقاذه.

وبسؤال أسرته، أكدوا أن الحادث وقع قضاءً وقدرًا، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، كما أفاد مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرية على الجثمان، وأن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، لتؤكد التحريات انتفاء الشبهة الجنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي صرحت بدفن الجثمان عقب استيفاء الإجراءات القانونية.