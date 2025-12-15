صبحي والزملوط يشهدان الحفل الختامي لمهرجان الرياضات التراثية والفنون

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، الحفل الختامي لمهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون، بحضور اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق،إلى جانب لفيف من الوفود العربية والأجنبية والقيادات الإعلامية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المؤسسات العربية والدولية المعنية بالتراث والفنون..

وانطلقت فعاليات الحفل الختامي، الذي أقيم بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بتلاوة عطرة للذكر الحكيم تلاها القارئ محمد أحمد حسن أحد أبرز المشاركين ببرنامج دولة التلاوة و أصغر إمام لمحراب الجامع الأزهر ، وسط أجواء احتفالية سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بما تحقق من انجازات على صعيد التنمية وحفظ التراث، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن الرياضات التراثية والفنون، تناول تاريخ الرياضات الشعبية التي كان يمارسها سكان الواحات قديمًا، وجهود الدولة والقيادة السياسية في صون التراث و تعميق روابط التعاون والأخوة بين الدول الشقيقة والصديقة.

وفي كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لحُسن التنظيم والمستوى المتميز للمهرجان، مؤكدًا دعم الوزارة لمثل هذه الفعاليات التي تُسهم في إحياء التراث الرياضي والثقافي، وتعزيز التلاقي بين الشعوب، مشيدًا بما لمسه من جهود تطوير المنشآت الرياضية.

من جانبه، وجّه محافظ الوادي الجديد خالص الشكر والتقدير لكافة الضيوف والوفود العربية والمشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، مثمنًا تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم الفاعلة التي أسهمت في تقديم صورة مشرفة عن تلاحم الثقافات وتكامل الفنون والرياضات التراثية ، مؤكدا دراسة تعميم المهرجان ليشمل جميع المحافظات مستقبلا.

واختُتمت فعاليات الحفل، بإهداء درع المحافظة لعدد من القيادات التنفيذية والوطنية وممثلي الوفود العربية المشاركة، في لفتة تقديرية عكست روح المهرجان وأهدافه في دعم التميز والاحتفاء بالإبداع، إيذانًا بإسدال الستار على نسخة أولى لدورات قادمة أكثر تميزًا ونجاحًا.