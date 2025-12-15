قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
محافظات

صبحي والزملوط يشهدان الحفل الختامي لمهرجان الرياضات التراثية والفنون

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، الحفل الختامي لمهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون، بحضور اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء جمال إمبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق،إلى جانب لفيف من الوفود العربية والأجنبية والقيادات الإعلامية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المؤسسات العربية والدولية المعنية بالتراث والفنون..

وانطلقت فعاليات الحفل الختامي، الذي أقيم بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بتلاوة عطرة للذكر الحكيم تلاها القارئ محمد أحمد حسن أحد أبرز المشاركين ببرنامج دولة التلاوة و أصغر إمام لمحراب الجامع الأزهر ، وسط أجواء احتفالية سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بما تحقق من انجازات على صعيد التنمية وحفظ التراث، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن الرياضات التراثية والفنون، تناول تاريخ الرياضات الشعبية التي كان يمارسها سكان الواحات قديمًا، وجهود الدولة والقيادة السياسية في صون التراث و تعميق روابط التعاون والأخوة بين الدول الشقيقة والصديقة.

وفي كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لحُسن التنظيم والمستوى المتميز للمهرجان، مؤكدًا دعم الوزارة لمثل هذه الفعاليات التي تُسهم في إحياء التراث الرياضي والثقافي، وتعزيز التلاقي بين الشعوب، مشيدًا بما لمسه من جهود تطوير المنشآت الرياضية.

من جانبه، وجّه محافظ الوادي الجديد خالص الشكر والتقدير لكافة الضيوف والوفود العربية والمشاركين من مختلف محافظات الجمهورية، مثمنًا تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم الفاعلة التي أسهمت في تقديم صورة مشرفة عن تلاحم الثقافات وتكامل الفنون والرياضات التراثية ، مؤكدا دراسة تعميم المهرجان ليشمل جميع المحافظات مستقبلا.

واختُتمت فعاليات الحفل،  بإهداء درع المحافظة لعدد من القيادات التنفيذية والوطنية وممثلي الوفود العربية المشاركة، في لفتة تقديرية عكست روح المهرجان وأهدافه في دعم التميز والاحتفاء بالإبداع، إيذانًا بإسدال الستار على نسخة أولى لدورات قادمة أكثر تميزًا ونجاحًا. 

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

