سوهاج.. مصرع شاب في انقلاب تروسيكل بالبلينا

شهد طريق عزبة حمام الحجز التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب تروسيكل كان يقوده شاب عشريني، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بدائرة المركز، ووجود حالة وفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع الشاب رائد جابر عبد الرحيم، 20 عامًا، ويقيم بقرية برخيل التابعة لدائرة المركز، وذلك نتيجة تعرضه لإصابات بالغة إثر انقلاب التروسيكل على الطريق، حيث جرى نقله بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى برديس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء سير التروسيكل على الطريق المشار إليه، واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلابه وحدوث الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بدفن الجثمان عقب انتهاء إجراءات الطب الشرعي.