قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرم الشيخ ضمن أفضل 22 وجهة سياحية عالميًا في نوفمبر
بعد الضربات الإسرائيلية والإيرانية.. قطر تقيم شراكاتها الأمنية مع واشنطن
مدبولي: كل يوم نسمع أخبارا لظهور بعض الاستكشافات البترولية الجديدة
رائد فضاء عالق .. سيدة يابانية تتعرض لاحتيال غريب عبر الإنترنت
مدبولي: نستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030.. ونواب: الرئيس السيسي الداعم الحقيقي للقطاع
كريم فهمي يوجه رسالة لأكرم حسني.. ماذا قال؟
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة سوهاج تفوز بالمركز الأول في مبادرة "مشروعك " على مستوى الجمهورية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كرم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، أعضاء إدارتي برنامج مشروعك والاتصال السياسي بديوان عام المحافظة، تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية في دعم جهود التنمية وخدمة المواطنين.

حصلت محافظة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، كما أنهت إدارة الاتصال السياسي الدورة البرلمانية بمجهود متميز وتفاني في أداء العمل.

محافظة سوهاج

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للعاملين بالإدارتين، مثمنًا ما يبذلونه من جهود في متابعة ملفات المبادرات والمشروعات التنموية، وخدمة أبناء المحافظة في مختلف المجالات.

واكد أن التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم المتميزين وتشجيع روح الإبداع والعطاء داخل الجهاز الإداري.

كما وجّه "سراج" رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكريم جميع العاملين بإدارات "برنامج مشروعك" على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وذلك تقديرًا لمساهمتهم في تنفيذ البرنامج، وتسهيل إجراءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي.

وقام المحافظ بتسليم المكرمين شهادات التقدير، وسط تعبير واعتزاز المكرمين للعمل بروح فريق العمل الجماعي، مطالبا ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على ما تحقق من إنجاز بما يخدم صالح الوطن والمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج الجمهورية مشروعك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

ترشيحاتنا

خوان لابورتا

سنعود في أقرب وقت.. لابورتا يقطع وعدا لجماهير برشلونة بشأن "كامب نو"

جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي

رسميا.. الفتح السعودي يضم صفقة إفريقية قوية

أحمد شوبير

شوبير يوجه رسالة لفيريرا بعد قبول اعتذار الجزيري

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد