محافظة سوهاج تفوز بالمركز الأول في مبادرة "مشروعك " على مستوى الجمهورية

كرم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، أعضاء إدارتي برنامج مشروعك والاتصال السياسي بديوان عام المحافظة، تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال الفترة الماضية في دعم جهود التنمية وخدمة المواطنين.

حصلت محافظة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، كما أنهت إدارة الاتصال السياسي الدورة البرلمانية بمجهود متميز وتفاني في أداء العمل.

محافظة سوهاج

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للعاملين بالإدارتين، مثمنًا ما يبذلونه من جهود في متابعة ملفات المبادرات والمشروعات التنموية، وخدمة أبناء المحافظة في مختلف المجالات.

واكد أن التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم المتميزين وتشجيع روح الإبداع والعطاء داخل الجهاز الإداري.

كما وجّه "سراج" رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكريم جميع العاملين بإدارات "برنامج مشروعك" على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وذلك تقديرًا لمساهمتهم في تنفيذ البرنامج، وتسهيل إجراءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي.

وقام المحافظ بتسليم المكرمين شهادات التقدير، وسط تعبير واعتزاز المكرمين للعمل بروح فريق العمل الجماعي، مطالبا ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على ما تحقق من إنجاز بما يخدم صالح الوطن والمواطنين.