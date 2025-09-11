قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
محافظات

3600 عبوة حلاوة ومياه غازية.. تموين سوهاج تضبط سلعا مجهولة المصدر في جرجا

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج حملة تموينية مكبرة استهدفت ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المحال التجارية والمخازن.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم، بضرورة التصدي لمخالفات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة برئاسة شحات محمود مدير إدارة تموين جرجا، ومحمد أبو اليسر رئيس قسم الرقابة، وبمشاركة مباحث التموين، حيث جرى المرور على الأسواق والمحال لمراجعة التزام التجار بالضوابط المقررة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 مخالفات تموينية، بينها جنحتان لعدم الإعلان عن الأسعار، وجنحتان لحيازة سلع مجهولة المصدر دون فواتير قانونية.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات شملت 2400 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر، و1200 علبة من حلويات المولد.

وذلك بالإضافة إلى طن واحد من الأسمدة حرة التداول مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المضبوطة، على أن تُعرض الوقائع على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية حيال المتهمين.

