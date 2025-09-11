3600 عبوة حلاوة ومياه غازية.. تموين سوهاج تضبط سلعا مجهولة المصدر في جرجا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج حملة تموينية مكبرة استهدفت ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المحال التجارية والمخازن.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم، بضرورة التصدي لمخالفات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة برئاسة شحات محمود مدير إدارة تموين جرجا، ومحمد أبو اليسر رئيس قسم الرقابة، وبمشاركة مباحث التموين، حيث جرى المرور على الأسواق والمحال لمراجعة التزام التجار بالضوابط المقررة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 مخالفات تموينية، بينها جنحتان لعدم الإعلان عن الأسعار، وجنحتان لحيازة سلع مجهولة المصدر دون فواتير قانونية.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات شملت 2400 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر، و1200 علبة من حلويات المولد.

وذلك بالإضافة إلى طن واحد من الأسمدة حرة التداول مجهولة المصدر، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المضبوطة، على أن تُعرض الوقائع على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية حيال المتهمين.