مزادات علنية لتعظيم الموارد.. سوهاج تتحرك لاستغلال أصولها غير المستغلة

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، على أهمية تعظيم الموارد الذاتية واستغلال الأصول غير المستغلة، مشددًا على ضرورة اتباع آليات أكثر فاعلية في تحصيل مستحقات الدولة.

وفي هذا السياق، وافق المجلس على طرح ساحات انتظار السيارات التابعة للوحدات المحلية بالمزاد العلني وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

محافظة سوهاج

وذلك على أن يتم توريد حصيلة مقابل الانتظار شهريًا إلى حساب الديوان العام للمحافظة، ضمانًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الأصول وتعزيز موارد الخزانة المحلية.

كما وجه المحافظ إدارة الحسابات بعرض تقرير دوري حول نسب التحصيل والمتغيرات المالية شهريًا، بما يضمن الشفافية وتحقيق الانضباط المالي.

وشدد "سراج" على أن استرداد حقوق الدولة واستغلال إمكاناتها هو أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية المستدامة، إلى جانب استكمال الجهود الخاصة بملفات التصالح، والتقنين، والمتغيرات المكانية، وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد أن حملات الموجة 27 لإزالة التعديات مستمرة حتى استرداد كافة الأراضي المرفوض تقنينها.

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، حيث أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم عن دخول 17 مدرسة جديدة الخدمة بتكلفة 320 مليون جنيه.

وذلك إلى جانب أعمال الصيانة الشاملة لـ 54 مدرسة، وجارٍ الانتهاء من 18 أخرى، ما يسهم في تخفيف الكثافات داخل الفصول وتقليل عدد المدارس العاملة بنظام الفترتين.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على محورين متوازيين تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتعظيم الموارد المحلية عبر إدارة رشيدة للأصول والالتزام بالقوانين المنظمة للمزادات العلنية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية ومصلحة المواطن.