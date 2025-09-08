عامل يقتل ربة منزل خشية افتضاح أمره داخل عقار بالبلينا في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، في كشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل عقار تحت الإنشاء بقرية السمطا التابعة لمركز البلينا جنوب المحافظة، في جريمة هزّت الشارع وأثارت حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى (م.ع – 30 عامًا)، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، حيث وُجدت ملقاة بكامل ملابسها، وبها جروح متفرقة بالجسد وقطع ظاهر بالرقبة، في مشهد يوحي بتعرضها لجريمة قتل متعمدة.

وبتكثيف جهود البحث تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الجريمة، وعقب ساعات من التحريات وجمع المعلومات، توصل الفريق إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل يبلغ من العمر 35 عامًا، يقيم بذات القرية، وتربطه صلة نسب بالمجني عليها.

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب جريمته البشعة بعدما ضبطته الضحية متلبسًا أثناء قيامه بسرقة محتويات من داخل العقار، فخشي افتضاح أمره بين الأهالي، ما دفعه للاعتداء عليها والتخلص منها بقطع رقبتها، ثم تركها جثة هامدة وفر هاربًا.

تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت الجهود عن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الجريمة على النحو الوارد، مبررًا فعلته بمحاولة إسكات المجني عليها حتى لا تفضح أمره.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، والتصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بدقة.