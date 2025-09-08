قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع الكهرباء أهمها.. رئيس مدينة سوهاج الجديدة يناقش مشاكل أصحاب المصانع

آية الجارحي

التقى المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بعدد من أصحاب المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة، لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم والتعرف على التحديات التى تواجههم ومقترحاتهم لتطوير المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتذليل أي عقبات ودعم الصناعة والإنتاج بالمدن الجديدة..

 أكد المهندس أيمن رشاد، أن الدولة تُعطي كل الاهتمام بالمشاريع الصناعية وذلك لمساعدتهم على تذليل جميع مشاكلهم وتشغيل المصانع مما يؤدى إلى توفير فرص عمل تسهم فى القضاء على البطالة، كما أن الدولة تبذل الجهود لمساعدة المصانع على التصدير مما يؤدى إلى توفير العملة الأجنبية والمساهمة فى زيادة الدخل القومي. 

عقب ذلك تناول اللقاء، مناقشة مطالب ومقترحات وشكاوى أصحاب المصانع ومنها، مشكلة قطع الكهرباء، وتوفير صناديق القمامة أمام المصانع، وتجميل وتنسيق الأرصفة أمام المصانع وزراعة أحواض الزرع بأشجار كثيفة الظل، وسرعة الانتهاء من تشغيل نقطة الدفاع المدنى، حيث استجاب رئيس الجهاز لكل ما يخص الجهاز، ووعد بالتنسيق مع باقي الجهات الحكومية . 

وخلال اللقاء، تقدّم رئيس الجهاز بالشكر للجميع، وأكد أن نجاح المدينة يتم بالتكاتف بين جهاز المدينة والمستثمرين وسكان المدينة.

بدورهم، قام أصحاب المصانع بتقديم الشكر للمهندس أيمن رشاد، رئيس الجهاز وجميع العاملين بالجهاز على حسن الاستقبال وحسن التعامل الدائم معهم .

وتوفير صناديق القمامة وتجميل وتنسيق الأرصفة الصناعة والإنتاج بالمدن الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة

