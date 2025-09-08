جولة مفاجئة تكشف قصور الخدمات بطما.. ومحافظ سوهاج يحيل مسؤولين للتحقيق

في جولة ميدانية مفاجئة، وضع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، يده على عدد من أوجه القصور في الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز طما وقرية الرياينة المعلق، موجها بسرعة تصحيح السلبيات، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المقصرين.

الجولة التي شملت شوارع وأسواق ووحدات خدمية، كشفت عن تراجع مستوى النظافة بعدد من الشوارع، وغياب دفاتر العهدة داخل مجمع الخدمات الزراعية.

ما دفع المحافظ إلى إحالة مدير المجمع للتحقيق، وإحالة الواقعة للنيابة العامة والنيابة الإدارية.

محافظة سوهاج

كما شدد على إزالة الإشغالات والمخالفات، ورفع كفاءة الطرق، والالتزام بالاشتراطات القانونية للبناء، وخلال مروره بالمدارس، اطمأن المحافظ على وصول الكتب المدرسية.

ووجه بسرعة الانتهاء من الاستعدادات لبدء العام الدراسي، فيما رصد غياب 10 موظفين بالمدرسة الثانوية بالقرية، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تفقد المحافظ الوحدة الصحية، وحدة الإسعاف، مكتب التموين، والنادي الرياضي بطما، وأبدى استياءه من تدني مستوى الخدمات المقدمة، مكلفًا الجهات المختصة برفع كفاءتها وتلافي الأعطال، بما يضمن خدمة أفضل للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات المفاجئة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة الوضع على أرض الواقع، وتحسين جودة الخدمات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا: "لا تهاون مع أي مسؤول يقصر في حق المواطن".