قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر
قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد
قافلة "زاد العزة" الـ31 تنطلق من مصر إلى غزة محملة بمواد غذائية وطبية ومياه شرب
الطبيب محمود قنيبر يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له
حماس: جهود مصرية لتثبيت وقف تصاعد العدوان في الضفة والقدس المحتلة
قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم
وقت صلاة الخسوف.. اعرف متى تبدأ ومتى تنتهي؟
البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس
التنسيق الحضاري: القاهرة الخديوية قلب العاصمة التراثي والسياحي.. والحفاظ على الهوية أولوية
طبيب ووالدة مريض.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة طوارئ مستشفى حلوان العام
مبعوث ترامب: على حماس إطلاق سراح الرهائن فورا
«الصحة» تنفذ قافلة طبية شاملة مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز سوهاج الجديدة يلتقي عدداً من أصحاب المصانع لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

التقى المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بعدد من أصحاب المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة، لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم والتعرف على التحديات التى تواجههم ومقترحاتهم لتطوير المدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتذليل أي عقبات ودعم الصناعة والإنتاج بالمدن الجديدة.


فى بداية اللقاء، أكد المهندس أيمن رشاد، أن الدولة تُعطي كل الاهتمام بالمشاريع الصناعية وذلك لمساعدتهم على تذليل جميع مشاكلهم وتشغيل المصانع مما يؤدى إلى توفير فرص عمل تسهم فى القضاء على البطالة، كما أن الدولة تبذل الجهود لمساعدة المصانع على التصدير مما يؤدى إلى توفير العملة الأجنبية والمساهمة فى زيادة الدخل القومي. 
عقب ذلك تناول اللقاء، مناقشة مطالب ومقترحات وشكاوى أصحاب المصانع ومنها، مشكلة قطع الكهرباء، وتوفير صناديق القمامة أمام المصانع، وتجميل وتنسيق الأرصفة أمام المصانع وزراعة أحواض الزرع بأشجار كثيفة الظل، وسرعة الانتهاء من تشغيل نقطة الدفاع المدنى، حيث استجاب رئيس الجهاز لكل ما يخص الجهاز، ووعد بالتنسيق مع باقي الجهات الحكومية . 
وخلال اللقاء، تقدّم رئيس الجهاز بالشكر للجميع، وأكد أن نجاح المدينة يتم بالتكاتف بين جهاز المدينة والمستثمرين وسكان المدينة.
بدورهم، قام أصحاب المصانع بتقديم الشكر للمهندس أيمن رشاد، رئيس الجهاز وجميع العاملين بالجهاز على حسن الاستقبال وحسن التعامل الدائم معهم .

تنمية مدينة سوهاج الجديدة المنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة الإسكان المدن الجديدة المصانع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

المشروبات الغازية الدايت

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

ترشيحاتنا

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

بالصور

بسعر باهظ.. إطلالة نسرين طافش بدبي تثير الجدل

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كارول سماحة بإطلالة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مكشوف ولافت .. ميرنا جميل بفستان شبك على البحر تثير السوشيال ميديا |شاهد

ميرنا جميل
ميرنا جميل
ميرنا جميل

بفستان منقط.. درة تخطف الأنظار بجمالها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد