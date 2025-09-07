محافظ سوهاج يحيل مدير المجمع الزراعي للتحقيق وواقعة غياب دفاتر العهدة للنيابة

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة طما وقرية الرياينة المعلق، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

محافظة سوهاج

بدأ المحافظ الجولة بتفقد شارع المنشية بمدينة طما، حيث تلاحظ وجود أعمال حفر استعدادا للبناء، ووجه المحافظ بالتأكد من التراخيص اللازمة للبناء، كما تلاحظ سوء حالة النظافة بالشارع.

ووجه برفع مستوى النظافة، والبدء في أعمال الرصف بالشارع بداية من أكتوبر المقبل، ثم تفقد شارع اسيوط سوهاج الرئيسي بطما.

وتلاحظ وجود إشغالات لأحد الكافيهات موجها برفع الإشغالات فورا، ثم تفقد أحد المخابز بالشارع موجها مسئولي التموين بالتأكد من تطبيق كافة المواصفات والأوزان الخاصة بالخبز السياحي ومدى التزام المخبز بتلك المواصفات.

كنا تفقد نادي طما الرياضي، مبديا استياءه من حالة النادي ومستوى الخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية المقدمة به، موجها مسئولي الشباب والرياضة بعمل تقرير مفصل عن النادي تمهيدا لرفع كفاءته لتقديم الأنشطة الرياضية والترفيهية للأهالي والشباب بمستوى لائق وحضاري.

وفي طريقه إلى قرية الرياينة المعلق تلاحظ وجود تشوينات بالبلوك الأبيض والبناء أسفل أسلاك الضغط العالي موجها بالإزالة الفورية للتعديات ومصادرة البلوك الأبيض.

كما وجه برفع كفاءة طريق طما الرياينة والبدء في أعمال رصفه خلال 60 يوما.

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد الوحدة البيطرية بالرياينة، ووجّه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر.

وشملت الجولة ايضا تفقد مجمع الخدمات الزراعية، وتبين عدم وجود دفاتر العهدة بالمجمع، موجها بإحالة مدير المجمع إلى التحقيق، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية.

وتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الخدمات الحكومية، وتبين وجود عطل بماكينة النداء الآلي.

ووجه المحافظ بتلافي أية أعطال وتشغيلها لخدمة المواطنين المترددين على المركز، كما تفقد مكتب التموين بالمجمع، وبرامج أعمال الرائدات الريفيات.

ثم تفقد وحدة الإسعاف بالقرية، واطمأن على جاهزية سيارة الإسعاف بالوحدة وتوافر الأجهزة الطبية والأدوية ومعدات الإسعافات الأولية بالسيارة.

ووجه بالجاهزية التامة والاستعداد لأية طوارئ، كما تضمنت الجولة أيضا تفقد مدرسة الرياينة الثانوية، وتبين غياب 10 من الموظفين، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر.

وتفقد المحافظ الوحدة الصحية بالقرية، وأعمال الوحدة، والصيدلية، واطمأن على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، موجها بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف.

كما تفقد مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية، واطمأن على وصول الكتب المدرسية، مطالبا مسئولي التربية والتعليم بالانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من وصول كافة الكتب المدرسية بجميع المدارس بنطاق المحافظة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد موقف سيارات طما سوهاج، واطمأن من المواطنين والركاب على مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة، موجها برفع الإشغالات من أمام أحد محلات السوبر ماركت بالموقف.

كما تفقد أحد المواقع المؤجرة كافيه بشارع أسيوط سوهاج بطما، حيث تم إزالة بعض المخالفات الهندسية التي قام المؤجر ببنائها داخل الموقع.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالاشتراطات المؤجر على أساسها الموقع ومنع أية مخالفات غير قانونية من قبل المؤجر، واستغلال المساحة المؤجرة في الغرض المخصصة له فقط.

وخلال الجولة، التقى المحافظ ببعض المواطنين من أهالي القرية، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها.

تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع أنحاء المحافظة.