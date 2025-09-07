قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يحيل مدير المجمع الزراعي للتحقيق وواقعة غياب دفاتر العهدة للنيابة

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة طما وقرية الرياينة المعلق، وذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

محافظة سوهاج

بدأ المحافظ الجولة بتفقد شارع المنشية بمدينة طما، حيث تلاحظ وجود أعمال حفر استعدادا للبناء، ووجه المحافظ بالتأكد من التراخيص اللازمة للبناء، كما تلاحظ سوء حالة النظافة بالشارع.

ووجه برفع مستوى النظافة، والبدء في أعمال الرصف بالشارع بداية من أكتوبر المقبل، ثم تفقد شارع اسيوط سوهاج الرئيسي بطما.

وتلاحظ وجود إشغالات لأحد الكافيهات موجها برفع الإشغالات فورا، ثم تفقد أحد المخابز بالشارع موجها مسئولي التموين بالتأكد من  تطبيق كافة المواصفات والأوزان الخاصة بالخبز السياحي ومدى التزام المخبز بتلك المواصفات.

كنا تفقد نادي طما الرياضي، مبديا استياءه من حالة النادي ومستوى الخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية المقدمة به، موجها مسئولي الشباب والرياضة بعمل تقرير مفصل عن النادي تمهيدا لرفع كفاءته لتقديم الأنشطة الرياضية والترفيهية للأهالي والشباب بمستوى لائق وحضاري.

وفي طريقه إلى قرية الرياينة المعلق تلاحظ وجود تشوينات بالبلوك الأبيض والبناء أسفل أسلاك الضغط العالي موجها بالإزالة الفورية للتعديات ومصادرة البلوك الأبيض.

كما وجه برفع كفاءة طريق طما الرياينة والبدء في أعمال رصفه خلال 60 يوما.

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد الوحدة البيطرية بالرياينة، ووجّه بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر.

وشملت الجولة ايضا تفقد مجمع الخدمات الزراعية، وتبين عدم وجود دفاتر العهدة بالمجمع، موجها بإحالة مدير المجمع إلى التحقيق، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية.

وتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الخدمات الحكومية، وتبين وجود عطل بماكينة النداء الآلي.

ووجه المحافظ بتلافي أية أعطال وتشغيلها لخدمة المواطنين المترددين على المركز، كما تفقد مكتب التموين بالمجمع، وبرامج أعمال الرائدات الريفيات.

ثم تفقد وحدة الإسعاف بالقرية، واطمأن على جاهزية سيارة الإسعاف بالوحدة وتوافر الأجهزة الطبية والأدوية ومعدات الإسعافات الأولية بالسيارة.

ووجه بالجاهزية التامة والاستعداد لأية طوارئ، كما تضمنت الجولة أيضا تفقد مدرسة الرياينة الثانوية، وتبين غياب 10 من الموظفين، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتغيبين دون إذن مسبق أو مبرر.

وتفقد المحافظ الوحدة الصحية بالقرية، وأعمال الوحدة، والصيدلية، واطمأن على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، موجها بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف.

كما تفقد مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية، واطمأن على وصول الكتب المدرسية، مطالبا مسئولي التربية والتعليم بالانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من وصول كافة الكتب المدرسية بجميع المدارس بنطاق المحافظة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد موقف سيارات طما سوهاج، واطمأن من المواطنين والركاب على مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة، موجها برفع الإشغالات من أمام أحد محلات السوبر ماركت بالموقف.

كما تفقد أحد المواقع المؤجرة كافيه بشارع أسيوط سوهاج بطما، حيث تم إزالة بعض المخالفات الهندسية التي قام المؤجر ببنائها داخل الموقع.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالاشتراطات المؤجر على أساسها الموقع ومنع أية مخالفات غير قانونية من قبل المؤجر، واستغلال المساحة المؤجرة في الغرض المخصصة له فقط.

وخلال الجولة، التقى المحافظ ببعض المواطنين من أهالي القرية، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها.

تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع أنحاء المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج جولة تفقد التحقيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد