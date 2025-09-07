جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

شهدت محافظة قنا واقعة مأساوية أثارت صدمة كبيرة بين الأهالي، بعد ما أقدمت طالبة بالمرحلة الثانوية الفنية على إلقاء رضيعها حديث الولادة داخل القطار المتجه من سوهاج إلى قنا.

في محاولة منها للتخلص من الرضيع بطريقة مأساوية، ليعثر عليه الركاب عقب وصول القطار إلى محطة قنا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات، يفيد بالعثور على طفل رضيع مجهول داخل القطار القادم من القاهرة في اتجاه قنا.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات المكثفة، تبيّن أن وراء الواقعة طالبة تقيم بمحافظة سوهاج.

أنجبت الطفل نتيجة علاقة غير شرعية مع نجل عمها، لتقرر التخلص منه أثناء توقف القطار بمحطة سوهاج، تاركة إياه لمصير مجهول.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الطالبة وضبطها، وبمواجهتها أقرت تفصيليًا بارتكاب الواقعة. جرى تحرير محضر بالحادث.

وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات لكشف كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.