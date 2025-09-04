اندلاع حريق في كرفان سكن موظفي شركة الغاز بجرجا في سوهاج

شهدت قرية بيت داوود التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حريقًا مفاجئًا في كرفان مخصص سكن لموظفي إحدى شركات الغاز، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والعاملين بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل كرفان تابع لشركة الغاز بقرية بيت داوود.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت محاصرة النيران والسيطرة عليها بالكامل قبل امتدادها إلى أماكن أخرى مجاورة.

وأسفر الحريق عن تلفيات مادية بالكرفان فقط، دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.