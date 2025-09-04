محافظ سوهاج: إزالة 904 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 904 حالات تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 31 أغسطس الماضي وحتى الآن.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

وقال إن الحملات أسفرت عن إزالة 125 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وجهات الولاية، ومبانٍ بدون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 3703 أمتار مربعة.

وأضاف أنه تم التعامل مع 604 حالات من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 175 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 5 فدادين و9 قراريط.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، جاهزة تماما لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.

وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة.

ولفت إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.