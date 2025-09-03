محافظ سوهاج يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد العارف بالله

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، احتفال مديرية أوقاف سوهاج بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم بمسجد العارف بالله.

وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة.

والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

وعدد من وكلاء الوزارات، ولفيف من علماء ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، والقيادات التنفيذية، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج.

محافظة سوهاج تحتفل بالمولد النبوي الشريف

وبدأت فعاليات الحفل بأداء صلاة العشاء، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة لممثل المنطقة الأزهرية، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف.

تحدثوا فيها عن مولد النبي الكريم، والدروس المستفادة من أحياء ذكرى مولده، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اعقبها ابتهال وكلمة لأحد الطلبة واحدى الطالبات، واختتم الاحتفال بمجموعة من الابتهالات الدينية للشيخ محمد عبد الرؤف.

وقدم محافظ سوهاج التهنئة لأهالي سوهاج وللشعب المصرى عامة بتلك الذكرى المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبات بالخير واليمن والبركات.

وعلى هامش الاحتفال قام السيد المحافظ بتكريم بتكريم عدد 9 من العاملين بمديرية الأوقاف تقديرا لما قدموه للدعوة وجهودهم في خدمة المساجد.