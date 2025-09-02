دون خسائر بشرية.. حريق يلتهم منزلا في سوهاج

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، منذ قليل، حالة من الذعر عقب اندلاع حريق هائل بأحد المنازل الكائنة بجوار مسجد القضب؛ ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الحماية المدنية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورود بلاغ عن نشوب حريق داخل منزل بالمنطقة المشار إليها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث يواصل رجالها جهودهم للسيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها، في محاولة لمنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، وسط متابعة دقيقة للموقف من قِبل القيادات الأمنية وضباط القسم.

وأكدت التحريات الأولية أنه لم تُسجل حتى الآن أية خسائر أو إصابات بشرية، بينما تواصل القوات أعمال الإطفاء لاحتواء النيران بشكل كامل، تمهيدًا لبدء عمليات التبريد وحصر حجم التلفيات والخسائر المادية الناجمة عن الحادث.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.