بين التراث والحداثة.. بوكيه المولد النبوي يزين الأسواق في سوهاج

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، تزينت شوارع وأسواق محافظة سوهاج بمنتجات متنوعة، لكن وسط زحام الأفكار التقليدية من عرائس المولد وحلوى السمسمية والفولية والحمصية.

برز اتجاه جديد خطف الأنظار هذا العام، يتمثل في "بوكيه المولد" الذي يجمع بين الورود الملونة وحلوى المولد وعروسة شيك تغني بأناقة ملفتة.

هذه الفكرة التي لاقت رواجًا كبيرًا بين الشباب والفتيات الباحثين عن هدية مميزة لأحبائهم، لم تأتِ صدفة، بل جاءت ثمرة إبداع مجموعة من الشباب، من بينهم إسلام عادل ومعتز سليم، اللذان قررا أن يضيفا لمسة عصرية على تقاليد الاحتفال بالمولد.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في سوهاج

يقول إسلام عادل، صاحب الفكرة، إن تصميم البوكيه لم يكن أمرًا سهلًا كما يظن البعض، موضحًا أن "أصعب حاجة في تجهيز البوكيه هو تثبيت العروسة، عشان تطلع واقفة بشكل ثابت وشيك".

وأشار إلى أن الفكرة حازت على إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور، خصوصًا الفتيات اللاتي يفضلن أن تكون هدية المولد مختلفة هذا العام.

أما عن الأسعار، فيؤكد معتز سليم أن البوكيه يتم تجهيزه وفقًا لإمكانات الزبون ورغبته، قائلاً: "إحنا مش فارق معانا الماديات قد ما فارق معانا اللي رايحاله الهدية يتبسط، "لو حد جالي وقالي عاوز بوكيه بـ200 جنيه هنعمله، ولو عاوز بـ300 هنعمله أحلى بوكيه برضه".

ويتكون "بوكيه المولد" من باقة ورد طبيعية أو صناعية حسب الطلب، تتخللها قطع من حلاوة المولد التقليدية مثل السمسمية والفولية والحمصية.

وذلك بالاضافة إلى عروسة أنيقة وملونة، بعضها مزود بأغنية خفيفة، لتضفي على الهدية طابعًا عصريًا يجمع بين التراث والحداثة.

وأكدا الشابان أن الهدف من الفكرة ليس فقط الربح المادي، وإنما إحياء فرحة المولد النبوي الشريف بروح جديدة تتناسب مع تطلعات الشباب، مع الحفاظ على تقاليد شراء عروسة المولد وتوزيع الحلوى، لكن في صورة أكثر جاذبية.

وبينما يتجول المارة في أسواق سوهاج، تتوقف الأنظار عند تلك البوكيهات المميزة التي تجمع بين الألوان الزاهية ونكهات الحلوى وروح الاحتفال، لتشكل مشهدًا مختلفًا في المولد هذا العام، وتفتح الباب أمام أفكار أخرى قد تضيف مزيدًا من البهجة والابتكار في المناسبات الدينية.