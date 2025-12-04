رسالة من تمارا نادر السيد لجماهير الأهلي

حرصت تمارا نادر السيد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، على دعم الفريق في التدريبات الأخيرة؛ استعدادا لبطولة أفريقيا والتي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 ألى 15 ديسمبر الجاري.

وقالت تمارا إن الفريق في كامل تركيزه الفني والبدني؛ استعدادا لبطولة إفريقيا والتي يستضيفها النادي، مؤكدة أن جميع اللاعبات يسعين للفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

ووجهت تمارا نادر رسالة لجماهير الأهلي، حيث طالبتهم بحضور مباريات البطولة؛ من أجل دعم الفريق وتحفيز اللاعبات على التتويج بها، مؤكدة أن التواجد الجماهيري حماس اللاعبات خلال منافسات البطولة.

وتغيب تمارا نادر عن الفريق في منافسات بطولة إفريقيا؛ بسبب معاناتها من إصابة في الكاحل تعرضت لها في شهر أكتوبر الماضي.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو ‏الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة ‏الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - ‏CNS‏ الكونغو الديموقراطية – وبريف هارتس من مالاوي.