تغيب كريم فؤاد عن الملاعب .. وإعلامي يكشف السبب

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن سبب تغيب كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي لمدة شهر ونصف.

وكتب صادق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “كريم فؤاد لاعب الأهلي يغيب شهر ونصف بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال المران مع المنتخب الثاني المشارك في بطولة كأس العرب”.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب مواعيد مباريات قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك مواعيد مباريات الفريقين فى بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت مباريات النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك فى بطولة كأس عاصمة مصر على النحو التالي:



جدول مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

11 ديسمبر: الأهلي vs إنبي



19 ديسمبر: الأهلي vs سيراميكا



23 ديسمبر: الأهلي vs غزل المحلة



30 ديسمبر: الأهلي vs المقاولون العرب



10 يناير: الأهلي vs فاركو



15 يناير: الأهلي vs طلائع الجيش



جدول مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

كهرباء الإسماعيلية vs الزمالك الثلاثاء 9 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.



الزمالك vs حرس الحدود السبت 20 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.



الزمالك vs سموحة الخميس 25 ديسمبر الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.



الاتحاد vs الزمالك الخميس 1 يناير 2026 الساعة 5:00 ستاد الجيش ببرج العرب.



الزمالك vs زد الأحد 11 يناير 2026 الساعة 8:00 ستاد المقاولون العرب.



المصري vs الزمالك الخميس 15 يناير 2026 الساعة 8:00 ستاد الجيش ببرج العرب