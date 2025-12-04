قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شوقي السعيد: ربيع ياسين وراء اعتذاري للأهلي وجمهوره.. ورد فعل الأهلاوية أبهرني

شوقي السعيد
شوقي السعيد
ياسمين تيسير

تقدم شوقي السعيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، باعتذار إلى جمهور الأهلي بسبب تصرفاته السابقة

وقال شوقي السعيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: طول عمري بحب الناس ولكن من الوارد ان لحظة غضب تتسبب في وجود تعصب ولكنني فضلت الاعتذار إلى جمهور الاهلي بسبب بعض تصرفاتي 
 

وأضاف: اتمنى ان يتقبلوا اعتذاري عن اي إساءة واحترم الأهلي وجمهوره وأقرب اصدقائي أهلاوية ولكن كنت أتمنى الاعتذار مبكرا ولكن كل شئ بأوانه ولا يوجد اي شئ يستدعي التعصب ومش مستاهلة تعصب
وتابع: لا احب الظهور ولا يوجد اي مصلحة في ذلك ورد فعل جمهور الاهلي على اعتذاري شئ اسعدني وحزنت بسبب التسبب في غضبهم في فترة من الفترات 
وأكمل: النادي الأهلي نادي كبير والهجوم على الاهلي لم يكن من حقي والاهلي نادي بطولات والتقليل منه شئ مرفوض 
واختتم: ربيع ياسين فخر ومثال مشرف وهو احد أسباب إقناعي بالاعتذار إلى جمهور النادي الاهلي وحديثه معي جعلني اتأثر

شوقي السعيد الكويت الاهلي

