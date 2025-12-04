الشباب والرياضة تختتم دوري الأنشطة لتلاميذ المدارس بالوادي الجديد تحت شعار “منافسة بروح الفريق”

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية, فعاليات اللقاء الختامي لدوري الأنشطة لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية بمحافظة الوادي الجديد, والمقام تحت شعار “منافسة بروح الفريق”.

برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



جاء تنفيذ الدوري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وشمل منافسات خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، واللياقة البدنية للبنين والبنات.



واختُتمت الفعاليات بتكريم المدارس والفرق الفائزة، وسط أجواء تنافسية مميزة، بهدف تنمية اللياقة البدنية وتشجيع التلاميذ على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.