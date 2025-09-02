صحة سوهاج تغلق مركز حضانات غير مرخص وتضبط أدوية منتهية الصلاحية بساقلتة

تمكنت إدارة العلاج الحر بمحافظة سوهاج من ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل مركز حضانات غير مرخص بمركز ساقلتة شرق المحافظة.

وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية الصحة بسوهاج لمتابعة وضبط المنشآت الطبية الخاصة.

صحة سوهاج

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

وتعليمات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية.

وأوضح الدكتور عمرو دويدار أن المركز المضبوط يفتقر إلى التراخيص اللازمة، ويخالف الاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، في انتهاك للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة.

ومنها قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن الصيدلة، وقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الطبية الخاصة.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر ضد المسؤولين عن المركز.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة بجميع مراكز المحافظة؛ لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة للمواطنين.