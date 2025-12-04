قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضعف وانقطاع المياه في هضبة الأهرام والرماية وإسكان الشباب بسبب عطل رئيسي
حزم أمني في سوهاج.. ضبط بؤر شراء الأصوات لضمان نزاهة انتخابات النواب
تغيب كريم فؤاد عن الملاعب لمدة شهر ونصف.. وإعلامي يكشف السبب
رشاوى إنتخابية.. ضبط أحد أنصار مرشح برلمانى في سوهاج
القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين في سوهاج
دعارة أون لاين.. القبض على 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالشيخ زايد
الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل
انتخابات الدوائر الملغاة.. شكاوى من الصحفيين بمنع التصوير داخل اللجان
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور
اقترب من الحسم.. مهاجم مصري على أعتاب برشلونة| ما القصة؟
القصة الكاملة حول وفاة الطفل يوسف.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شو
مساعد وزير الخارجية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان أحدث مكتب للتصديقات
رياضة

دينا عمرو: الأهلي جاهز لبطولة أفريقيا

دينا عمرو
دينا عمرو
عبدالحكيم أبو علم

أكدت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الاهلي أن الفريق ‏جاهز لبطولة أفريقيا للأندية التي يستضيفها النادي ‏بصالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة.‏

‎وقالت دينا عمرو: «مباراة الافتتاح تتسم دائما بالقوة والندية، ونحن ندرك هذا جيدًا، ونعلم أن جماهير الأهلي تنتظر منا الكثير ‏خلال منافسات البطولة».‏

‎وأوضحت دينا عمرو أن الساعات الماضية، شهدت عقد أكثر من جلسة من جانب اللاعبات؛ للتأكيد على أهمية التركيز الشديد، ‏وبذل كل ما يمكن خلال المباريات؛ من أجل المنافسة على اللقب.‏

واختتمت دينا عمرو برسالة إلى الجماهير قائلة: «جماهير الأهلي دائمًا في ظهر الفريق، وهى الدافع الأكبر لنا في كل البطولات، ‏ونلعب من أجل إسعادهم ونتمنى أن نحتفل معهم باللقب في نهاية البطولة».‏

وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو ‏الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة ‏الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - ‏CNS‏ الكونغو الديموقراطية – وبريف هارتس من مالاوي.‏

