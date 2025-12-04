دينا عمرو: الأهلي جاهز لبطولة أفريقيا

أكدت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الاهلي أن الفريق جاهز لبطولة أفريقيا للأندية التي يستضيفها النادي بصالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة.
وقالت دينا عمرو: «مباراة الافتتاح تتسم دائما بالقوة والندية، ونحن ندرك هذا جيدًا، ونعلم أن جماهير الأهلي تنتظر منا الكثير خلال منافسات البطولة».
وأوضحت دينا عمرو أن الساعات الماضية، شهدت عقد أكثر من جلسة من جانب اللاعبات؛ للتأكيد على أهمية التركيز الشديد، وبذل كل ما يمكن خلال المباريات؛ من أجل المنافسة على اللقب.
واختتمت دينا عمرو برسالة إلى الجماهير قائلة: «جماهير الأهلي دائمًا في ظهر الفريق، وهى الدافع الأكبر لنا في كل البطولات، ونلعب من أجل إسعادهم ونتمنى أن نحتفل معهم باللقب في نهاية البطولة».
وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – وبريف هارتس من مالاوي.