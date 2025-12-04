دينا عمرو: الأهلي جاهز لبطولة أفريقيا

أكدت دينا عمرو، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الاهلي أن الفريق ‏جاهز لبطولة أفريقيا للأندية التي يستضيفها النادي ‏بصالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة.‏

‎وقالت دينا عمرو: «مباراة الافتتاح تتسم دائما بالقوة والندية، ونحن ندرك هذا جيدًا، ونعلم أن جماهير الأهلي تنتظر منا الكثير ‏خلال منافسات البطولة».‏

‎وأوضحت دينا عمرو أن الساعات الماضية، شهدت عقد أكثر من جلسة من جانب اللاعبات؛ للتأكيد على أهمية التركيز الشديد، ‏وبذل كل ما يمكن خلال المباريات؛ من أجل المنافسة على اللقب.‏

واختتمت دينا عمرو برسالة إلى الجماهير قائلة: «جماهير الأهلي دائمًا في ظهر الفريق، وهى الدافع الأكبر لنا في كل البطولات، ‏ونلعب من أجل إسعادهم ونتمنى أن نحتفل معهم باللقب في نهاية البطولة».‏

وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو ‏الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة ‏الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - ‏CNS‏ الكونغو الديموقراطية – وبريف هارتس من مالاوي.‏