فنزويلا تدين الإعدامات الأمريكية بذريعة مكافحة المخدرات بالبحر الكاريبي

أدانت فنزويلا أمام الأمم المتحدة الإعدامات خارج القانون التي تنفذها الولايات المتحدة في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بذريعة “مكافحة المخدرات”.

وحذرت السلطات الفنزويلية في بيان لها من قبول الإعدامات الأمريكية كأمر واقع ، مشددة على ضرورة رفض الإعدامات خارج نطاق القانون .

وقالت السلطات الفنزويلية: الولايات المتحدة تفرض حصارا جويا وتنفذ استفزازات عسكرية يومية ضد فنزويلا وتختلق ذرائع للتدخل العسكري .

كما طالبت فنزويلا برفع جميع التدابير القسرية فورا وعدم الاعتراف بهذه الممارسات غير القانونية أو تنفيذها.