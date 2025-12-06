كندا ترحب بالتدابير الجديدة في سوريا لضمان انتقالي سياسي سلمي



رحبت وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لضمان انتقالي سياسي سلمي.

وكانت الحكومة الكندية منذ قليل رفعت سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ورفع هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية.

ومن جانبه ؛ وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر لكندا على قرارها رفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف في بيان له : نثمن دعم كندا لسوريا في مسيرتها الحالية نحو الاستقرار وإعادة الإعمار .

وتابع البيان: إن هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية – الكندية، ويمهِّد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة.

وختم البيان بالقول : إن سوريا تشدد على استعدادها للعمل مع الشركاء الدوليين كافة والتواصل الإيجابي بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويصبّ في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين .