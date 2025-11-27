وزيرة الخارجية الكندية: أوكرانيا وحدها المخولة بتحديد شروط السلام مع روسيا

أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم الخميس، أن بلادها تدعم أوكرانيا وسلامة أراضيها، إلا أن القرارات النهائية بشأن أوكرانيا، بما في ذلك سلامة أراضيها، تقع على عاتق أوكرانيا وحدها.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن أناند قولها إنها تحدثت مع نظيرها الأوكراني أندريه سيبيها الساعات الماضية حول مسار مفاوضات السلام، مؤكدة أن كندا تسعى إلى دعم أوكرانيا والقرارات التي تتخذها في مجالات سيادة القانون والسلام والأمن وسلامة الأراضي، مع مراعاة تأثير هذه القرارات على أوروبا وبقية العالم.



وأضافت أناند أن هذه القضية ستُناقَش بنشاط الأسبوع المقبل في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.



كما ذكرت يوكرينفورم أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى أمس مع الممثلة الكندية لإعادة إعمار أوكرانيا، كريستيا فريلاند، لمناقشة دعم مرونة الطاقة واستعادة البنية التحتية.

