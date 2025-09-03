قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل كشف عيوب الخاطب عند السؤال عنه من الغيبة المُحرّمة؟.. دار الإفتاء توضح
إنشاء 27 جامعة تكنولوجية| عمرو بصيلة: المهارات أهم من الشهادات في سوق العمل الحديث
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
ميدو يُطالب أبو ريدة بإنهاء خلاف حسام حسن وطولان لمصلحة المنتخب
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيًا 2025 في أسرع وقت
عادته ولا هيشتريها .. «الغندور» يعلّق على هزيمة الزمالك أمام وادي دجلة
دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل
ميكالي: تدريب الأهلي «ليس سهلًا» .. وسأعود لمصر قريبًا
تتويج لنجاح الإصلاح الاقتصادي| مصر تتصدّر إفريقيا وتدخل قائمة العشر الكبار عالميًا في جذب الاستثمارات
نجم الأهلي السابق: الفارق بين المدرب المصري والأجنبي مجرد «برنيطة».. والبدري الأنسب حاليًا
11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها
تحرك عاجل من صحة سوهاج لمتابعة مُصابي حريق منزل امتد لـ 3 محال | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرك عاجل من صحة سوهاج لمتابعة مُصابي حريق منزل امتد لـ 3 محال | صور

جانب من المتابعات بصحة سوهاج
جانب من المتابعات بصحة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لجنة من قيادات المديرية بالتوجه إلى مستشفى سوهاج العام لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحريق الذي اندلع بأحد المنازل وامتد لثلاثة محال تجارية.

وضمّت اللجنة كلًا من: الدكتورة سمر عبداللطيف، وكيل المديرية، والدكتور عمر عبدالجابر، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد الحلواني، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة.

حيث قاموا بالاطمئنان على المصابين ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج ضرورة توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين منذ لحظة دخولهم المستشفى وحتى تمام شفائهم، مع إعداد تقارير مفصلة عن حالتهم الصحية بشكل مستمر.

كما شدد "دويدار" على تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والإنساني اللازم للمصابين وأسرهم، مشيرًا إلى أن المديرية تضع خدمة المواطن على رأس أولوياتها، خاصة في مثل هذه الحوادث الطارئة التي تتطلب استجابة سريعة ودعماً متكاملاً.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

الإيجار القديم

الإسكان حسمت الأمر.. هل يحصل مستأجرو الإيجار القديم على شقق بمساحات أصغر؟

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

جوزيه مورينيو

لسبب مثير .. مورينيو يرفض تدريب الأهلي

جانب من الحادث

إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور

بالصور

دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل

العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض

11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها

فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري

أطعمة لا يجب تناولها على الإفطار تسبّب ارتفاع ضغط الدم| طبيب شهير يحذر

أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم
أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار تسبب في إرتفاع ضغط الدم

أعراض نقص الحديد على الجلد والشعر والأظافر .. اعرف طرق الوقاية

لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟
لماذا الحديد مهم لصحة الجلد والشعر؟

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد