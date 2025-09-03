تحرك عاجل من صحة سوهاج لمتابعة مُصابي حريق منزل امتد لـ 3 محال | صور

وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، لجنة من قيادات المديرية بالتوجه إلى مستشفى سوهاج العام لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحريق الذي اندلع بأحد المنازل وامتد لثلاثة محال تجارية.

وضمّت اللجنة كلًا من: الدكتورة سمر عبداللطيف، وكيل المديرية، والدكتور عمر عبدالجابر، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد الحلواني، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة.

حيث قاموا بالاطمئنان على المصابين ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج ضرورة توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين منذ لحظة دخولهم المستشفى وحتى تمام شفائهم، مع إعداد تقارير مفصلة عن حالتهم الصحية بشكل مستمر.

كما شدد "دويدار" على تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والإنساني اللازم للمصابين وأسرهم، مشيرًا إلى أن المديرية تضع خدمة المواطن على رأس أولوياتها، خاصة في مثل هذه الحوادث الطارئة التي تتطلب استجابة سريعة ودعماً متكاملاً.