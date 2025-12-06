ريج الرواندي يفوز على سبورتنج لواندا الأنجولي في بطولة افريقيا لسيدات السلة

فاز فريق كرة السلة سيدات بنادي ريج الرواندي على سبورتنج لواندا الأنجولي بنتيجة 67-64 في المباراة التي أُقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.‎

وشهد الشوط الأول تفوق سبورتنج الأنجولي على فريق ريج الرواندي بنتيجة 44-34 قبل أن يحسم الفريق الرواندي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 67-64.



ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري. ‏‎

وتضم البطولة 12 فريقًا تم تقسيمهم وفقا للقرعة إلى 3 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: ‎الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري. ‎المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري. ‎المجموعة الثالثة: ‎الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.

