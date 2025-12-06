قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسين منصور: الاقتصاد المصري يتحسن .. ونمو 5% متوقع قريبًا
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
رياضة

ريج الرواندي يفوز على سبورتنج لواندا الأنجولي في بطولة افريقيا لسيدات السلة

عبدالحكيم أبو علم

فاز فريق كرة السلة سيدات بنادي ريج الرواندي على سبورتنج لواندا الأنجولي بنتيجة 67-64 في المباراة التي أُقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى.‎

وشهد الشوط الأول تفوق سبورتنج الأنجولي على فريق ريج الرواندي بنتيجة 44-34 قبل أن يحسم الفريق الرواندي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 67-64.
 

ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري. ‏‎

وتضم البطولة 12 فريقًا تم تقسيمهم وفقا للقرعة إلى 3 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: ‎الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري. ‎المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري. ‎المجموعة الثالثة: ‎الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.
 

ريج الرواندي النادي الاهلي كرة السلة بطولة افريقيا للسلة الاهلي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

