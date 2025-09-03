ليلة نارية في قلب سوهاج.. حريق يلتهم منزلًا و3 محلات وإصابة 7 أشخاص

شهدت مدينة سوهاج ليلة نارية مرعبة، بعدما اندلع حريق هائل في أحد المنازل بدائرة قسم أول، لتمتد ألسنة اللهب بسرعة جنونية وتلتهم 3 محلات تجارية مجاورة شملت محل أحذية وسوبر ماركت ومحل نظارات، وسط حالة من الفزع والذعر بين الأهالي الذين هرعوا لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بنشوب حريق ضخم بجوار مسجد القطب بدائرة القسم.

على الفور، تحركت قوات الحماية المدنية، حيث دفعت بـ5 سيارات إطفاء مدعومة بـ3 سيارات إسعاف، وبدأ رجال الإطفاء في معركة شرسة مع النيران.

بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول موقع الحريق لحماية المواطنين ومنع اقترابهم من منطقة الخطر.

وخلال عملية الإطفاء، أصيب 7 أشخاص بحالات اختناق وحروق طفيفة، بينهم سيدتان وطفلان، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم، حيث أكد الفريق الطبي استقرار حالتهم.

كما أقدمت الأجهزة المعنية على فصل التيار الكهربائي عن المنطقة بالكامل، منعًا لتفاقم الكارثة، واستمرت جهود الإخماد حتى الساعات الأولى من الصباح، وسط متابعة دقيقة من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق أعمالها لكشف أسباب الحريق وملابساته، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.