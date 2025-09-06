الإثنين القادم..بدء تلقى طلبات تسكين طلاب جامعة سوهاج الأهلية بالمدن الجامعية

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية أن الإدارة العامة للمدن الجامعية ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين القادم الموافق 8 سبتمبر الجاري، فى تلقى طلبات تسكين طلاب وطالبات الجامعة الأهلية للعام الجامعي 2025/2026، ولمدة أسبوع، وذلك بمقر إدارة المدينة الجامعية بمبنى “ج” بالجامعة القديمة.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" ان جامعة سوهاج الأهلية حريصه على توفير كل سبل الدعم للطلاب، وخاصة المغتربين بتوفير سكن متميز لهم بجوار مقر الجامعة الأهلية بالمقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح المهندس حامد الخولي مدير عام المدن الجامعية، أن نموذج طلب التسكين متاح بمقر الإدارة، حيث يقوم الطالب أو الطالبة باستيفاء البيانات وتسليمها.

ليتم عقب ذلك فحص جميع الطلبات بعد غلق باب التقديم، تمهيداً لإعلان المقبولين، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية هذا العام تبلغ 74 سريراً للطالبات بمباني المدينة الجامعية.

و64 سريراً للطلاب بمبنى الإسكان الطلابي، وذلك بمقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.