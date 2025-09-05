ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج واقعة مثيرة للجدل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابًا يقود دراجة نارية وبرفقته فتاتان، أثناء اعتداءهم على عدد من المواطنين في الشوارع العامة بشكل عشوائي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا من ضبط شاب وفتاتين عقب انتشار الفيديو الذي وثق لحظة تجولهم بالدراجة النارية والتعدي على المارة.

وأظهر الفيديو الشاب، الذي يُقدر عمره في بداية العقد الثالث، وهو يقود الدراجة النارية بينما ترافقه فتاتان من نفس المرحلة العمرية، يعتدوا على المواطنين بالصفع والضرب المفاجئ، مصحوبًا بعبارات تنمر وسخرية، قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هويتهم وضبطهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في واقعة أثارت استياء واسع بين الأهالي ورواد السوشيال ميديا.

تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.