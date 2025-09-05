قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

كشف لغز العثور على جـ ثة شاب مقتـ ول بطلق ناري وسط الزراعات بسوهاج

جثة بين الزراعات- صورة أرشيفية
جثة بين الزراعات- صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية العسيرات جنوب محافظة سوهاج واقعة مأساوية، بعدما عثر الأهالي على جثة شاب في بداية العقد الثالث من العمر ملقاة وسط الزراعات، غارق في دمائه نتيجة إصابته بطلق ناري.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري بدائرة المركز.

بالانتقال وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "خالد ع.م.ا"، يبلغ من العمر 21 عامًا، عُثر عليه جثة هامدة داخل الزراعات متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وبتكثيف التحريات، تمكن فريق البحث من كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكابها اثنين من أصدقائه هما "يوسف ع." و"أحمد ا."، في العقد الثالث من العمر.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانا برفقة المجني عليه أثناء العبث بسلاح ناري غير مرخص بحوزتهما، فخرجت منه طلقة بالخطأ أصابته مباشرة وأودت بحياته.

وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الزراعات جثة

