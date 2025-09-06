أنشطة وبرامج جديدة.. كيف استعدت جامعة سوهاج لاستقبال العام الجديد؟

قال حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة قامت بالاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد، متابعا: هناك مباني جديدة دخلت الخدمة، وتم افتتاح كليات جديدة وإضافة برامج جديدة.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن جامعة سوهاج تتيح للطلاب من خلال البرامج الجديدة التعامل مع سوق العمل، وتدريب الطلاب بشكل عالمي، لزيادة فرص العمل لدى الخريجين.

واسترسل: نحن بصدد تنفيذ مبادرة رئاسية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي تحت مسمى " كن مستعدا"، وتستهدف تدريب ما يقارب من مليون شاب لتدريبهم على سوق العمل