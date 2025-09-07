ضربة أمنية .. سقوط أخطر تجار المخدرات في قبضة مباحث سوهاج

وجهت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج ضربة موجعة لعصابات ترويج السموم، بعدما نجحت حملة أمنية مكبرة نفذتها وحدة مكافحة المخدرات في الإيقاع باثنين من أخطر العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب المحافظة، والمتخصصين في ترويج المواد المخدرة بين الشباب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة مكافحة المخدرات يفيد بشن حملة أمنية موسعة استهدفت أوكار تجار المخدرات بمركز العسيرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط اثنين من أكبر المروجين، وبحوزتهما كميات متنوعة من المواد المخدرة معدة للتوزيع، وأدوات تستخدم في الترويج والاتجار.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

وتأتي هذه الحملة في إطار الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى تجفيف منابع المخدرات وحماية شباب الصعيد من براثن الإدمان، عبر ملاحقة وضبط كافة العناصر الخطرة المتورطة في هذا النشاط الإجرامي.