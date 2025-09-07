قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن شيخ الإساءة للنبي .. عمرو أديب: كان شارب
هدير عبدالرازق تشارك فيديو عن الزنا.. وتعلق: بتجوّز بحلال ربنا معنديش الأمراض دي
صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل
طفل يصارع الموت .. ننشر تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار جزئي بعقار الزقازيق
جلسات استشفاء وتدريبات بدنية للاعبي المنتخب استعدادًا لـ«بوركينا فاسو»|شاهد
كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور
وزير الشباب: دعم الرئيس السيسي للرياضة «أمن قومي» لمصر | شاهد
مسئولو «صحة الشرقية» يتفقدون موقع الانهيار الجزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق|شاهد
عائلات الأسرى تضغط على نتنياهو: تفاوضوا الآن قبل فوات الأوان
سعر هيونداي توسان 2024 كسر زيرو.. فبريكا بانوراما
صلاة الخسوف .. كيف كان يصليها النبي بشكل صحيح ودعاؤها المستجاب
وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضربة أمنية .. سقوط أخطر تجار المخدرات في قبضة مباحث سوهاج

اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجهت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج ضربة موجعة لعصابات ترويج السموم، بعدما نجحت حملة أمنية مكبرة نفذتها وحدة مكافحة المخدرات في الإيقاع باثنين من أخطر العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب المحافظة، والمتخصصين في ترويج المواد المخدرة بين الشباب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة مكافحة المخدرات يفيد بشن حملة أمنية موسعة استهدفت أوكار تجار المخدرات بمركز العسيرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط اثنين من أكبر المروجين، وبحوزتهما كميات متنوعة من المواد المخدرة معدة للتوزيع، وأدوات تستخدم في الترويج والاتجار.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

وتأتي هذه الحملة في إطار الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى تجفيف منابع المخدرات وحماية شباب الصعيد من براثن الإدمان، عبر ملاحقة وضبط كافة العناصر الخطرة المتورطة في هذا النشاط الإجرامي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مخدرات مدير أمن سوهاج

